Domeniile de activitate ce vor fi schimbate de revoluția inteligenței artificiale. Se lucrează la automatizare

Unele domenii de activitate vor suferi modificări în contextul revoluției inteligenței artificiale, întrucât diverse procese din cadrul lor vor fi automatizate pe baza tehnologiei AI, conform unui raport de specialitate.

Raportul UiPath, State of the Automation Professional 2023, bazat pe un sondaj global realizat pe baza a 1639 profesioniști și studenți în domeniul automatizării, arată că finanțele și sectorul bancar continuă să fie cele mai frecvente domenii de activitate pentru care dezvoltatorii lucrează la automatizare.

Dincolo de finanțe și de sectorul bancar, se observă creșteri de la an la an în privința automatizării în domeniul asigurărilor, al asistenței medicale, al producției și al sectorul public.

Același raport arată că tinerii din generația “milenials” sunt esențiali pentru spațiul de automatizare. Mai exact, aproape două treimi dintre profesioniștii în domeniul automatizării sunt mileniali.

Ca și în cazul tuturor generațiilor, aceștia se concentrează pe automatizarea proceselor pentru mai multe industrii, cel mai frecvent pentru serviciile bancare și financiare.

Automatizarea software-ului ca disciplină continuă să evolueze: 63% dintre profesioniștii în automatizare care au răspuns la sondaj au cel puțin trei ani de experiență, în comparație cu 52% dintre ei în 2022.

Raportul susține că inteligența artificială are un impact asupra modului în care lucrează profesioniștii în automatizare: În ultimul an, aceștia s-au pregătit pentru progresele în domeniul AI, iar acum adoptă inteligența artificială în mod activ și văd impactul acesteia asupra muncii lor.

Din totalul dezvoltatorilor, 96% consideră că inteligența artificială va fi importantă pentru carierele lor și sunt deschiși să o adopte pe scară mai largă. 80% dintre profesioniști se gândesc să încorporeze capabilități de AI în procesele lor automatizate.

“În acest an, am analizat modul în care respondenții decid ce să automatizeze. Am descoperit că organizațiile au o cultură a inovației în materie de automatizare. Marea majoritate (96%) au un proces formal pentru a decide ce să automatizeze”, arată raportul.