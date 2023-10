Dispar aceste pensii din România, inevitabil. Decizia de la Comisia Europeană, ”legea la promulgare”

Autoritățile din România trebuie să se conformeze în viitorul apropiat angajamentelor pe care și le-au asumat în fața Comisiei Europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Printre ele se numără și reforma sistemului de pensii, mai ales în ceea ce privește pensiile speciale.

În ultimele săptămâni, premierul Marcel Ciolacu a făcut mai multe promisiuni legate reforma pensiilor din România. Cele mai multe dintre ele erau destul de vagi, având în vedere că realitatea care va ajunge să se reflecte în noua lege depinde foarte tare de negocierile cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional. Înainte de finele acestui an însă, lucrurile trebuie să se bată în cuie, iar de la 1 ianuarie 2024, să se resimtă și în piață.

Ce se întâmplă cu pensiile din România, conform Comisiei Europene

În această săptămână, Marcel Ciolacu a fost prezent la fabrica Coca Cola de la Ploiești. Printre alte subiecte incluse în declarațiile sale, niște referințe la pensii păreau parcă inevitabile. Din păcate, cel puțin momentan, nu este foarte clară decizia referitoare la reforma pensiilor speciale. Știm doar că nu ar trebui să mai dureze foarte mult până când le vom vedea în piață.

„În fiecare zi există conferințe cu Comisia Europeană, cu tehnicul Comisiei (referitor la pensiile speciale – n.r.). Eu cred că săptămâna acesta se cam hotărăsc lucrurile, urmând să venim în Parlament cu modificările… să ne adaptăm deciziei Curții Constituționale și pe urmă să plece legea la promulgare.

Din punctul meu de vedere solicitările care au fost făcute de către Comisia Europeană sunt unele de mare bun simț și unele corecte, ținând cont de contextul României de astăzi”, a ținut să menționeze șeful Guvernului de la Ploiești.

Ce se întâmplă cu deficitul bugetar din țara noastră

În această săptămână, s-a vehiculat în piață că anumite plăți se vor amâna din partea coaliției de guvernare, precum TVA, dar Marcel Ciolacu a negat această variantă. ”Nu cred, suntem cu ele la zi”.

„Dimpotrivă, sunt vreo 200 milioane solicităm la spitale. Este aceeaşi măsură. Noi am renunţat la acel 2,5% către autorităţile locale, dar dacă am citi împreună întreaga lege, aţi vedea că am băgat şi nişte reguli de disciplină financiară.

Nu poţi să cheltui, cu adevărat sunt veniturile proprii şi e corect, prin sistemul de descentralizare, să nu hotărăsc eu ce să faci cu banii, dar dacă doreşti bani de la stat pentru cofinanţări sau pentru proiecte directe din buget, ar trebui să explici Ministerului Finanţelor ce ai făcut tu cu banii pe care i-ai colectat.

Deci într-un fel se clădeşte totuşi un parteneriat care nu a existat până acum şi cu autorităţile locale şi cu mediul de afaceri”, a ținut să afirme lideul PSD.