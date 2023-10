Dezvoltatorii Cyberpunk 2077 au anticipat totul: Ce se întâmplă în Phantom Liberty

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty m-a impresionat serios cu reactivitatea lui RPG⁠ – fragmentele înscrise care arată că CD Projekt Red a anticipat și a explicat acțiunile jucătorilor.

Un dezvoltator deștept

Se pare că acest lucru merge în ambele sensuri, totuși, cu dialog special în căutarea principală din 2077 dacă învingi expansiunea mai întâi, cu cel puțin două dintre acele scene oferind o perspectivă asupra misteriosului Blackwall: bariera dintre internetul normal și un spațiu cibernetic dominat de IA foarte avansate care și-au depășit programarea.

Citește și Cyberpunk 2 intră în producție: Ce surprize pregătește CD Projekt Red

Primul dialog unic pe care l-am observat a fost când am vorbit cu Anders Hellman după ce am terminat porțiunea din calea critică a liniei de misiuni a lui Panam. V are ocazia să-i spună arhitectului despre întâlnirile lor AI-ul din Phantom Liberty.

Mai multe scene

Următoarea scenă, prezentată aici de Alasadi pe YouTube, se bazează pe conexiunea Blackwall, cu implicații interesante pentru tradiția Cyberpunk și, posibil, jocul Cyberpunk al lui CD Projekt, Project Orion. În perioada premergătoare atacului Mikoshi în finalul jocului Cyberpunk, Alt Cunningham va menționa tehnologia AI găsită în Phantom Liberty: „Ai întâlnit entități din cealaltă parte, nu-i așa?”

Citește și Planuri mari pentru următorul Cyberpunk: Ce schimbare uriașă pregătesc dezvoltatorii

Alt continuă să ofere o perspectivă asupra acelor entități: „În ciocnirea cu realitatea voastră, permutabilitatea lor infinită le-ar oferi forma lor dorită și tangibilă.

„Din fericire, tehnologia realității tale este prea rudimentară pentru a deschide porțile. Limitându-te, le limitează, le ține la distanță. Deși acest lucru nu va dura. Vei grăbi această schimbare, pentru că ai ceva care le aparține.”

Îmi place această scenă și modul în care ciocănește sentimentul unui spațiu cibernetic scăpat de sub control care devine un fel de altă dimensiune Lovecraftiană, și aceasta nu este prima dată când Cyberpunk 2077 tachinează o catastrofă inevitabilă Blackwall⁠ – Voodoo Boys se pregătesc pentru asta în partea lor din poveste.