Dezvăluiri despre Grupul Wagner din Rusia. Ce a fost prins făcând bucătarul lui Putin

Grupul de mercenari Wagner din Rusia a încercat să recruteze în liceele din Moscova, distribuind chestionare și colectând datele de contact ale elevilor interesați care ar putea dori să devină „tineri războinici”, afirmă Ministerul britanic al Apărării. De asemenea, se pare că Wagner recrutează în zeci de centre sportive din Rusia.

Prigojin recrutează liceeni pentru război

În cea mai recentă actualizare a informațiilor, Ministerul Apărării afirmă că proprietarul Wager Group, Evgheni Prigojin, „a pierdut probabil accesul la recrutarea în închisorile rusești”, din cauza disputelor în curs cu conducerea militară a Kremlinului.

Wagner promisese grațierea prizonierilor care s-au înrolat pentru a lupta în Ucraina, dar Ministerul britanic al Apărării spune că aproximativ jumătate dintre prizonierii deja desfășurați „au devenit probabil victime”.

„Este puțin probabil ca noile inițiative să compenseze pierderea filierei de recruți condamnați”, conchide Ministerul Apărării.

Între timp, ofensiva Rusiei pentru capturarea orașului Bahmut din estul Ucrainei pare să fi intrat în impas.

Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War – ISW), cu sediul în SUA, a declarat că nu au existat progrese recente confirmate de către forțele rusești, pe fondul luptelor crâncene asupra orașului din estul Ucrainei.

Au existat, totuși, afirmații privind progrese rusești la începutul săptămânii.

Armata rusă și unitățile din forța de mercenari Wagner Group continuă să lanseze atacuri terestre în Bakhmut, dar nu există dovezi că ar fi făcut progrese, a declarat ISW.

Citându-l pe purtătorul de cuvânt al forțelor armate ucrainene, think-tank-ul american a afirmat că luptele din oraș devin tot mai intense, raportând 23 de confruntări în ultimele 24 de ore.

Ce se întâmplă în Bahmut

Bahmut, înghesuit acum la nord, sud și est, a fost supus de Moscova unei campanii sângeroase de luni de zile, care a provocat pierderi devastatoare atât pentru ambele părți, cât și pentru civili.

Kremlinul a încadrat vechiul oraș minier – unde locuiau 70.000 de oameni înainte de război – ca fiind extrem de strategic, spunând că capturarea sa este esențială pentru a cuceri prețioasa regiune Donbas, deși acest lucru este contestat de experți.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis că nu se va retrage, în ciuda invaziei rusești.

Sâmbătă, Ministerul britanic al Apărării (MoD) a declarat că trupele wagneriene au cucerit cea mai mare parte din estul Bakhmutului, un râu care traversează orașul marcând acum linia de front a luptelor.

Acesta a subliniat că asaltul Rusiei va fi greu de susținut fără pierderi mai semnificative de personal.