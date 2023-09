Dezastru financiar la FCSB. Câți bani trebuie să aducă de acasă Gigi Becali

FCSB trece printr-un moment financiar foarte greu. Din nou! Gruparea condusă de Gigi Becali nu a mai câștigat titlul din 2015, iar anul acesta va pierde aproape cinci milioane de euro, după ce în 2022 a înregistrat un minus de 1,5 milioane de euro. Aceste sume trebuie acoperite de omul de afaceri din Pipera, care va fi nevoit să-și împrumute clubul.

FCSB pierde multe milioane de euro în fiecare an

Gigi Becali și-a dorit foarte tare ca FCSB, clubul pe care îl patronează, să se finanțeze singur din veniturile din vânzări de jucători, premii, drepturi de televizare, vânzare de bilete și publicitate, dar visul este tot mai departe. Cea mai mare problemă este faptul că echipa nu a mai câștigat titlul din anul 2015, iar ultimele prezențe europene nu au mai fost foarte bănoase.

În anul 2022, FCSB a înregistrat o pierdere de 1,5 milioane de euro, chiar dacă a jucat în grupele Conference League, iar în anul 2023, suma a crescut de aproape trei ori și va ajunge la aproape cinci milioane de euro, conform gsp.ro. Ce a contribuit la această prăbușire?

În anul 2022, FCSB a încasat doar de la UEFA cinci milioane de euro, după ce s-a calificat în grupele Conference League, în timp ce anul acesta s-a oprit în turul trei preliminar și a primit doar aproximativ 500.000 de euro.

În anul 2022, Gigi Becali l-a vândut pe Florin Tănase, la Al Jazira, cu trei milioane de euro, în timp ce anul acesta, după plecările lui Andrei Cordea și Malcom Edjouma, a primit doar jumătate. Și vânzarea biletelor de la meciuri a adus un minus important. Cele patru meciuri europene în minus de anul acesta au scăzut veniturile cu aproape un milion de euro.

„Nu știu câți bani ar fi trebuit să câștigăm în ultimii doi ani, poate 30 sau 40 de milioane de euro. Că eu cred că dacă luam titlul, ajungeam și în grupele Europa League”, a tunat Gigi Becali, pentru Fanatik.

Bugetul de salarii de la FCSB a explodat în această vară

Gigi Becali a împovărat bugetul FCSB și cu salarii mai mari și a ajuns, doar la acest capitol, la o cheltuială anuală de șapte milioane de euro. Vlad Chiricheș, Alexandru Băluță și Damjan Djokovic au contracte foarte mari, plus că s-au plătit și 700.000 de euro pentru achiziții, cel mai costisitor fiind Ngezana, care a costat 600.000 de euro.

Concluzia sursei citate este îngrijorătoare pentru fanii echipei FCSB, dar și pentru buzunarul patronului. În intervalul 2018-2022, FCSB a bifat pierdere an de an, mai puțin în 2021 când l-a vândut pe Dennis Man la AC Parma, cu 11 milioane de euro, plus bonusuri de alte două milioane, în funcție de performanțele formației ajunse între timp în Serie B.

Câți bani are de primit Gigi Becali de la clubul FCSB

În aceste condiții, Gigi Becali va fi nevoit să aducă bani de acasă și să împrumute clubul. Nu ar fi prima oară când face acest lucru. În anul 2009, omul de afaceri ajunsese să aibă de recuperat, conform documentelor oficiale, suma de 21 de milioane de euro.

În următorii patru ani ajunsese aproape de zero, dar din anul 2018 lucrurile s-au dus din nou pe tobogan. La finalul anului trecut, Gigi Becali avea de recuperat, de la FCSB 9,5 milioane de euro, iar cel mai probabil la finalul acestui an, datoria va ajunge la aproximativ 15 milioane de euro.