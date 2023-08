Descoperire uluitoare, în curtea unei case. Ce a găsit un bărbat în timp ce săpa în grădina lui. ”Este ceva unic” Foto

Un bărbat în vârstă de 44 de ani din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord a făcut o descoperire uluitoare chiar în curtea casei sale, în timp ce săpa în grădină ca să le construiască o piscină copiilor săi.

Bărbatul, Paul McDonald, din Causewayhead, Stirling, tată a patru copii, care lucrează în domeniul medical, folosea un excavator pentru a construi o piscină, fără să se aștepte vreo secundă la o asemenea descoperire.

Însă, la un moment dat, a observat ceva straniu în pământ. După ce a analizat descoperirea și-a dat seama că trebuia să fi fost vorba despre rămășițele unui delfin. Doar că nu era vorba despre orice delfin.

„Săpam în piscină când am prins ceva neobișnuit. L-am rostogolit înapoi, am coborât și l-am scos. Am văzut rotunjimea craniului și apoi am văzut botul și dinții și am știut imediat că este un delfin”, a povestit el.