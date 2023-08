Descoperire uimitoare a minerilor din Serbia. Peste ce au dat când au început să sape

Arheologii din Serbia au descoperit o navă romană antică în situl Viminacium de lângă Kostolac. Pe lângă navă, aceștia au descoperit alte mii de artefacte. Aceștia au început să sape cu grijă și să îndepărteze nisipul și pământul de pe lemnul antic al navei romane descoperită într-o vastă carieră de cărbune.

După ce un excavator de la mina Drmno a descoperit o bârnă de lemn, experții de la situl unei foste așezări romane din apropiere, pe nume Viminacium, au venit să încerce să păstreze scheletul navei, a doua descoperire de acest gen din 2020 până în prezent.

Vasul ar fi făcut parte dintr-o flotă fluvială care deservea orașul roman întins și foarte dezvoltat, cu 45.000 de locuitori. Acesta avea un hipodrom, fortificații, un forum, un palat, temple, apeducte, băi și ateliere.

Potrivit arheologului principal Miomir Korac, descoperirile anterioare indică faptul că nava ar putea fi din secolul al III-lea sau al IV-lea d.Hr.

In the spring of 2020, Serbian coal miners discovered 3 „Roman"-era boats in their coal mines, buried under 2 stories of clay and silt.

