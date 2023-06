De la șah la vândut mașini pe internet prin inteligență artificială: omul care vrea să revoluționeze tranzacțiile auto în România

Un start-up din București lansează Instant.ro, prima platformă din România bazată pe AI care intermediază vânzări de mașini second hand.

Platforma permite vânzarea și cumpărarea rapidă de autoturisme rulate, pe baza prețului corect calculat aproape instantaneu și propus de softul de inteligență artificială, care compară aproximativ 2 milioane de anunțuri listate în ultimii doi ani și prețurile de vânzare.

Instant.ro oferă un plus de încredere întregului proces de tranzacționare de mașini, algoritmii de inteligență artificială propunând prețul corect cu o acuratețe de 96%. Timpul de vânzare al unei mașini second hand este redus, astfel, de la o medie de 90 de zile, în prezent, la aproximativ 24 de ore.

Platforma, ce poate fi accesată doar de pe telefonul mobil, se adresează celor care vor să vândă și să cumpere rapid mașini online, la un preț corect. În prezent, Instant.ro listează aproape 1.200 de mașini și are parteneriate cu 5 dealeri auto: Țiriac Auto Rulate, AutoDel Rulate, AVIA Motors, Eurial Invest și Automobile Bavaria. Numărul dealerilor va ajunge la 10 – 15, până la sfârșitul anului, cu acoperire în toate județele din țară.

Pe platforma Instant.ro pot fi cumpărate și vândute mașini care au ca an de fabricație cel mult 2013 și 150.000 de kilometri rulaj.

Pe Instant.ro, cumpărătorii au acces exclusiv la autovehicule evaluate, verificate, ce conțin toate informațiile despre dotările, detaliile tehnice, și chiar și informații de la RAR.

Pentru a înțelege un pic mai bine fenomenul, am ales să stau de vorbă cu Vlad Ghiță, CEO Instant.ro. Acesta oferă detalii cuprinzătoare despre platforma pe care a înființat-o și care sigur o să-ți pară interesante și nu numai.

În primul rând, puteți să explicați un pic cum funcționează instant.ro?

Vânzătorii trebuie să se înregistreze cu un cont în platformă și să introducă doar detaliile de bază despre autoturism, precum marca și modelul, anul de fabricație, numărul de kilometri parcurși, motorizarea și alte detalii similare importante pentru cumpărători. Ulterior, pe baza informațiilor oferite și, având ca referință aproximativ 2 milioane de alte anunțuri, programul de Inteligență Artificială calculează și propune prețul corect.

Cu o estimare de preț pentru mașină, utilizatorii Instant.ro pot alege una din cele 3 metode de vânzare a mașinii:

– vânzare instant: platforma Instant.ro va cumpăra mașina pentru prețul afișat. Durează până la 24 de ore, în funcție de cât de repede poate fi efectuată verificarea tehnică a mașinii – serviciul gratuit pus la dispoziția vânzătorilor;

– vânzare prin licitație: vânzătorul poate lista mașina în licitație pentru dealerii autorizați parteneri Instant.ro;

– vânzare pe piața liberă: dacă vânzătorul este dispus să aștepte, poate pune mașina la vânzare către alte persoane fizice.

Am observat că instant.ro este în acest moment disponibil exclusiv pe telefoane, există posibilitatea ca pe viitor să fie lansată și o variantă pentru desktop?

Instant.ro se adresează utilizatorilor cu nevoi reale din România, cei care nu mai sunt dispuși să stea la ghișeu pentru a plăti taxe și impozite, ci văd România digitală drept realitate. Astfel, noi ne adresăm tuturor utilizatorilor de smartphone și am dezvoltat Instant.ro sub formă de website pentru mobil, nu de aplicație, tocmai pentru a ușura munca de listare a mașinii, fără să fie nevoie de descărcarea vreunei aplicații.

Pe viitor, dorim să facem procesul cât mai ușor și simplu de înțeles, pentru că acest salt tehnologic prin intermediul AI deja se întâmplă în jurul nostru. Nu excludem lansarea unei versiuni pentru desktop, dar momentan eforturile noastre sunt canalizate pe dezvoltarea mobilă.

Puteți să detaliați un pic rolul AI-ului în modul de funcționare al platformei instant.ro?

Desigur. Algoritmul din spatele platformei se ocupă de două elemente extrem de importante. În primul rând, acesta are la bază o analiză detaliată a 2 milioane de anunțuri și reușește să determine un preț extrem de apropiat de valoarea „reală” a mașinii prin prisma granularității cu care deosebește toate caracteristicile. Bineînțeles, cei mai importanți factori sunt: marca și modelul, anul de fabricație, rulajul, motorizarea.

În al doilea rând, utilizăm OpenAI/ChatGPT pentru a ușura munca oamenilor care doresc să își pună mașina spre vânzare pe platforma Instant.ro. Concret, asta înseamnă că descrierile autovehiculelor sunt scrise de către AI pe baza parametrilor tehnici, astfel economisind timp.

Considerați că viitorul mediului de afaceri este legat de inteligența artificială? Plănuiți să adăugați, în viitor, mai multe funcții bazate pe AI?

O să iau o poziție nuanțată aici. Consider că această accelerare, pe care o putem numi „Revoluția AI” are elemente extrem de similare cu bubble-ul DotCom, care a dus la prăbușirea piețelor de capital la începutul anilor 2000. Asta înseamnă că există o nevoie extrem de clară pentru mediul de afaceri (în special din partea investitorilor) de a înțelege că nu tot ce conține AI în titlu este neapărat aducător de valoare. Consider că business-urile care vor comunica transparent vor avea câștig de cauză în acest domeniu AI. Desigur, la Instant.ro monitorizăm atent noutățile din piață și dorim să implementăm funcții suplimentare.

Cum vi se pare că evoluează piața mașinilor second-hand din România?

Observăm o corelație puternică între creșterea economică a României din ultimii ani și prezența mașinilor de fabricație străină pe piață. Dacă acum 20 de ani, mărcile premium de proveniență germană aveau o audiență extrem de limitată în țara noastră, astăzi se observă că românii chiar preferă aceste mărci.

Ne așteptăm ca această să crească în următoarea perioadă. Vedem un interes mai mare pentru achiziția de mașini second hand în ultimul an în România, generată atât de încheierea pandemiei, cât și de problemele de aprovizionare care afectează industria producătoare de mașini, precum criza semiconductorilor, ce au determinat creșterea perioadei de așteptare chiar și la peste un an, în cazul achizițiilor de mașini noi.

Ori, în acest context, mașinile la mâna a doua, fie de import, fie autohtone sau cele cu vechime mai mică, devin mai atractive și accesibile pentru populație (pe fondul creșterii puterii de cumpărare). Astfel, anul 2023 se prefigurează în trendul ultimilor 2 ani, cu prețuri mai mari față de referința de dinainte de pandemie (2019), în principal, din cauza problemelor de aprovizionare ale dealerilor auto și producătorilor de autoturisme.

Vreți să lansați și servicii ca cele oferite de Cebia sau Carvertical? Puteți să detaliați un pic strategia voastră pe termen mediu-lung?

Instant.ro nu se poziționează drept un competitor, ci ca un „disruptor” în această industrie auto. Asta înseamnă că extinderea noastră pe piață nu va fi neapărat cauționată de strategia adoptată de alte firme, ci vom încerca să inovăm încontinuu și să ascultăm feedbackul clienților și partenerilor noștri înainte de a decide direcția optimă de dezvoltare. Strategia noastră pe termen mediu și lung implică o extindere spre piețe de desfacere mai mari (întreaga Uniune Europeană), precum și adăugarea de alte servicii personalizate pentru clienți.

Mașină electrică sau mașină „clasică”, în România ?

Piața mașinilor electrice din România este preconizată să depășească valoarea de 1 miliard de dolari în 2027, specific unui volum de vânzare de aproximativ 25.000 de astfel de mașini, potrivit companiei de cercetare și analiză Statista.. Pe termen scurt, mașina clasică va rămâne în continuare dominantă pe piață, însă răspunsul meu peste câțiva ani s-ar putea să difere. Recomand să urmărim împreună dezvoltarea pieței în această direcție.

Am înțeles că pasiunea dumneavoastră cea mai mare este de fapt șahul, de unde vine acest hobby și cum v-a ajutat în business?

Am învățat acest joc fascinant de la tatăl meu când aveam 6 ani. De-a lungul anilor, am participat la numeroase competiții, iar ca adult, acest hobby m-a ajutat nu numai să întâlnesc persoane remarcabile din acest domeniu (Garry Kasparov, Levon Aronian), ci și să îmi îmbunătățesc modul de gândire, să mă detașez de partea emoțională a lucrurilor și să văd totul printr-o prismă extrem de rațională. Pe partea de viziune și de strategie, jocul de șah mă ajută să iau decizii de business în care am încredere.