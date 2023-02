De ce ne oripilează filmele de groază sângeroase: explicația oamenilor de știință

Imaginile sângeroase pot provoca răspunsuri diferite de la o persoană la alta: în timp ce unii pot urmări cu plăcere filme horror, alții nu suportă să vadă sânge și pot chiar leșina.

Sentimentele negative, asociate cu frică, atunci când vezi sânge au sens în contextul în care ești predispus să ai grijă de tine și ești de părere că sângele tău ar trebui să se afle, în general, în interiorul tău, mai degrabă decât în exteriorul tău.

„Văzând sânge, evident știi că ceva rău se întâmplă în jurul tău”, a declarat Dr Joseph LeDoux, profesor de neuroștiințe de la Universitatea din New York.

„Oamenii simulează empatic, ceea ce duce la sentimente neplăcute indirecte”, s-a mai spus.

Cu toate acestea, de ce unii oameni leșină în preajma sângelui? Din cauza tensiunii arteriale.

Uneori, frica de sânge a cuiva poate deveni atât de intensă încât interferează cu propria viață și se transformă într-o reală fobie. Se estimează că această fobie afectează 3 până la 4% din populația globului.

Frica de sânge poate fi cauzată de evenimente traumatice: „Aceasta ar putea fi o vizită la medic sau un accident în copilărie în care persoana a experimentat o frică intensă. În acel moment, sângele a devenit asociat cu pericolul, iar această asociere duce la leșin”, a declarat Dr. Eric Bui, director interimar al Centrului pentru Anxietate și Tulburări de Stres Traumatic de la Spitalul General din Massachusetts, pentru AAMC.

Chiar și așa, nu este o regulă general valabilă.

De ce unora le plac filmele de groază extrem de sângeroase?

Pe de altă parte, există acei oameni care se uită cu mare interes la un film de groază unde sângele țâșnește ca leitmotif.

S-a sugerat că cei de acest fel sunt „căutători de senzații tari”. De asemenea, după cum a spus psihologul Dr. Lee Chambers pentru Salon: „Putem consuma ceva ce vedem puțin în viața reală, într-un mediu controlat și sigur, unde putem testa limitele răspunsului nostru emoțional în confort”.

Un studiu din 2014, intitulat Captivated and Grossed Out: An Examination of Processing Core and Sociomoral Disgusts in Entertainment Media, a explorat de ce unora dintre oameni le plac scenele horror dure.

„Dezgustul, se argumentează aici, ne face să ne simțim rău, dar a evoluat funcțional de-a lungul timpului pentru a ne atrage atenția, făcându-l astfel o calitate a mesajelor de divertisment care pot menține audiența absorbită și implicată”, scriu autorii studiului.

Cu alte cuvinte, se pare că avem două categorii de oameni: cei care se uită fără probleme la filmele de groază ce implică mult sânge și cei care se simt deranjați până la fobie de astfel de imagini.