De ce găsirea vieții pe Marte ar putea fi „cea mai proastă veste” pentru umanitate: ce spun cercetătorii

Poate că ați auzit de Paradoxul Fermi, dar dacă nu ați auzit, iată-l pe scurt: având în vedere probabilitatea mare ca viața extraterestră să existe undeva în univers, de ce nu a intrat nimeni în legătură cu noi? Dacă există atât de multe alte civilizații acolo, posibil în stadii mult mai avansate decât suntem noi, de ce nu fac ei ceea ce facem noi? Să trimită sonde și să caute cu disperare alte semne de viață?

O idee este Marele Filtru. Ipoteza spune că, înainte ca civilizațiile extraterestre să ajungă în punctul în care să poată părăsi sistemul lor solar și să înceapă să-și colonizeze galaxia, se întâmplă ceva care le împiedică să facă acest lucru.

Viața pe Marte, o enigmă

Ceea ce face ca acest lucru să fie atât de interesant este că nu am ști dacă am trecut de „marele filtru” sau dacă se va întâmpla în viitorul nostru. S-ar putea ca majoritatea să nu treacă de viața unicelulară și noi am trecut de acest filtru? Sau, la un moment dat, ca și alte civilizații extraterestre, ne vom distruge înainte de a putea părăsi Pământul, poate prin război sau prin folosirea resurselor noastre înainte de a putea scăpa?

În mod oarecum deconcertant, unii filozofi și oameni de știință au sugerat că acest lucru înseamnă că dacă am găsi viață pe, de exemplu, Marte, ar avea niște implicații mai puțin decât ideale pentru locul în care ne aflăm, în raport cu Marele Filtru. Profesorul de filozofie de la Universitatea Oxford, Nick Bostrom, spune că speră că căutarea vieții extraterestre nu va aduce nimic bun. Dacă am găsi forme de viață foarte simple, a argumentat Bostrom într-un articol publicat în MIT Technology Review în 2008, atunci am putea concluziona că filtrul are loc cândva după acel punct al vieții. Dacă am găsi viață multicelulară, aceasta ar restrânge punctul în care ar putea avea loc Marele Filtru.

Bostrom crede că, pentru a restrânge locul unde are loc filtrul, ar trebui să ne uităm la viața de pe Pământ pentru a vedea care pași sunt improbabili.

„Un criteriu este că tranziția ar fi trebuit să aibă loc o singură dată”, a scris el. „Zborul, vederea, fotosinteza și membrele au evoluat de mai multe ori aici pe Pământ și, prin urmare, sunt excluse”.

El a susținut, de asemenea, că trăsăturile evolutive care au durat mult să apară, chiar și după ce au fost îndeplinite condițiile prealabile, ar indica faptul că acest pas evolutiv este improbabil, de exemplu, apariția inițială a vieții. Trecerea de la animale la oameni a avut loc într-o perioadă de timp relativ scurtă, din punct de vedere geologic, ceea ce sugerează că este un candidat slab pentru un eveniment Marele Filtru.