„De ce faci pe prostul?”. Putin l-a umilit pe vicepremierul Rusiei în direct VIDEO

Într-o şedinţă a Consiliului de Miniştri, preşedintele rus Vladimir Putin a răbufnit la adresa vicepremierului Denis Manturov. Liderul de la Kremlin nu a ezitat să-l jignească în direct, la TV, întrebându-l „De ce faci pe prostul?”.

Președintele Putin l-a mustrat public pe Denis Manturov pentru eșecul viceprim-ministrului de a asigura mai multe avioane militare. Liderul furios a mers chiar atât de departe încât l-a numit „prost”.

Totul a început când liderul de la Kremlin și-a exprimat nemulțumirea față de eșecul lui Mandurov de a obține comenzi pentru aeronave noi. „Nu există contracte. Ce ai de gând să-mi spui? Știu că nu există contracte la companii, mi-au spus directorii”, se aude spunând. Ministrul Comerțului și Industriei a glumit rapid că „proiectele de investiții” erau gestionate în mod activ. Putin insistă că Mandurov a greșit. Când vicepremierul a încercat să-l informeze încă o dată cu privire la eforturile sale în curs, președintele Rusiei nu s-a mai putut abține: „Hai să terminăm cu asta, ce rost mai are să discutăm aici cu tine? Serios, de ce faci pe prostul?”.

De câteva luni, Federația Rusă a început tranziția către o economie de război, deși invazia din Ucraina a fost declanșată în luna februarie. Denis Manturov a devenit vicepremier în luna iulie a anului trecut, după ce a ocupat funcția de ministru al Comerțului și Industriei din 2012.

Contractele invocate de Putin ar putea fi cele pe care Moscova vrea să le încheie cu marile companii, pentru ca acestea să-şi transforme capacităţile în producţie militară. Indiferent despre ce este vorba, momentul a fost intens dezbătut pe platourile de televiziune şi reţelele sociale. Unii internauți cred că furia preşedintelui rus este, de fapt, o „nervozitate” faţă de situaţia militară din Ucraina.

Dar dictatorul rus nu este străin de astfel de scene. Spre exemplu, cu trei zile înainte de lansarea „operaţiunii speciale” în Ucraina, președintele Rusiei l-a certat în public pe şeful spionajului rus, Serghei Narîşkin.

După ce a recunoscut independenţa regimurilor separatiste din Doneţk şi Lugansk, Putin i-a cerut lui Narîşkin o reacție. Din cauza ezitării şi poziţiei măsurate, Narîşkin a fost rugat să „spună lucrurile în mod clar”.

Furious #Putin shows his rage at #Russias failing war effort as he publicly humiliates hapless deputy PM for ‘fooling around’ and failing to procure military planes pic.twitter.com/6JjYyqyxYR

— Video-gen (@VideosGen) January 12, 2023