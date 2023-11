De ce este aproape imposibil să întâlnim extratereștrii: Studiul care îți explică evoluția Universului

Din păcate, nu este o veste grozavă pentru fanii extratereștrilor.

Deci unde este toată lumea?

Cu cât învățăm mai multe despre planetele din interiorul și din afara sistemului nostru solar, cu atât mai dificilă este întrebarea „Ei bine, unde dracu sunt extratereștrii atunci?” pare a deveni.

Pe lângă faptul că am găsit o mulțime de planete în zonele locuibile din jurul stelelor lor și am localizat noi clase de exoplanete care ar putea fi bune candidate pentru viață, am descoperit viața pe Pământ suportând medii extreme pe care nu le credeam posibile.

Printre primele încercări de a răspunde la această întrebare, cunoscută sub numele de Paradoxul Fermi, un astrofizician a încercat să investigheze cât de mult va dura pentru ca una (sau mai multe) civilizații să colonizeze galaxia. În 1974, lucrarea lui Michael Hart cu titlu dramatic „O explicație pentru absența extraterestrelor pe Pământ” susține că, dacă o civilizație ar încerca, ar fi capabilă să colonizeze galaxia într-un interval de timp relativ scurt.

Potențialul coloniilor

„Să presupunem că în cele din urmă trimitem expediții către fiecare dintre cele mai apropiate 100 de stele. (Toate acestea se află la 20 de ani lumină de Soare.) Fiecare dintre aceste colonii are potențialul de a-și trimite în cele din urmă propriile expediții, iar coloniile lor, la rândul lor, pot colonizează și așa mai departe”, a scris Hart.

„Dacă nu ar exista o pauză între călătorii, granița explorării spațiului s-ar afla atunci aproximativ pe suprafața unei sfere a cărei rază crește cu o viteză de 0,10c. În acest ritm, cea mai mare parte a galaxiei noastre ar fi traversată în 650.000 de ani. Dacă presupunem că timpul dintre călătorii este de aceeași ordine cu durata unei singure călătorii, atunci timpul necesar pentru a acoperi Galaxia va fi aproximativ dublat. Vedem că dacă ar fi existat alte civilizații avansate în Galaxia noastră, acestea ar fi avut timp suficient pentru a ajunge la noi, cu excepția cazului în care au început explorarea spațiului cu mai puțin de 2 milioane de ani în urmă.”

Dacă acest lucru este aproape de corect și având în vedere că galaxia noastră are o vechime de aproximativ 13,6 miliarde de ani, este derutant că nu am găsit civilizații extraterestre. De fapt, susține lucrarea, absența extratereștrilor pe Pământ ar putea fi văzută ca o dovadă că nu există viață extraterestră de găsit.

Dacă există, a spus Hart, ar fi nevoie de o explicație sociologică a motivului pentru care ei nu au colonizat galaxia când au avut șanse mari să facă acest lucru. Dacă nu se poate găsi unul convingător și până când vom avea mai multe informații despre formarea planetară și alți factori, Hart a spus că aceasta este „dovada puternică că suntem prima civilizație din galaxie”.

Deci, în timp ce ne uităm la stele, ar trebui să ne așteptăm să vedem o galaxie colonizată? Potrivit unei echipe care a încercat să exploreze cât de repede o civilizație poate ocupa planetele aflate la îndemâna lor, expansiunea nu este chiar atât de uniformă.

Ei au creat un model simplificat al universului compus din celule reprezentând planete locuibile. O secțiune sferică 3D a acestui model a fost apoi izolată, cu o „civilizație” în centru. Această civilizație se mută în celelalte celule cu o viteză constantă și folosește resursele de pe noua planetă pentru a continua să se răspândească în jurul galaxiei.

Distanțe mari

Complicând lucrurile, echipa a folosit trei modele diferite ale universului: un univers static, un univers dominat de materie și un univers dominat de materia întunecată. Până acum aproximativ 9,8 miliarde de ani, modelul standard al cosmologiei spune că universul era dominat de materie. Atât în materie, cât și în universurile dominate de materia întunecată, există planete care nu se află la îndemâna oricărei civilizații, deoarece se retrag (din punctul lor de vedere) mai repede decât viteza luminii.

Putem vedea doar lumina care a ajuns la punctul nostru de vedere, ceea ce înseamnă că există o limită a cât de mult din univers putem vedea, cunoscută sub numele de univers observabil, deoarece lumina nu a ajuns încă până la noi.

Pe măsură ce universul se extinde (cum se întâmplă într-un univers dominat de materia întunecată), distanța dintre noi și toate celelalte stele crește, iar universul nostru observabil se micșorează. Într-un univers dominat de materia întunecată, există o limită a cât de mult se pot extinde civilizațiile, iar această limită se micșorează pe măsură ce universul continuă să se extindă.