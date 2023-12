De ce au fost încurajați evazioniștii de coaliția PSD – PNL, de ce se bucură de amnistie până la un milion de euro. Argumentul șocant, direct de la premier

În această săptămână, a fost adoptat un proiect prin care se acordă amnistie evazioniștilor care fură de la buget până la un milion de euro. Aceștia nu mai au nicio șansă să facă o secundă de pușcărie, dacă vor face un efort minim să returneze banii furați sau, mă rog, sumele care au fost depistate ca făcând subiectul evaziunii.

În contextul în care proiectul legislativ poate fi interpretat ca o încurajare a practicii în rândul politicienilor români și a celor care interacționează cu fonduri de stat sau fonduri europene, premierul Marcel Ciolacu s-a grăbit să apere inițiativa. După cum a explicat liderul PSD, pe el nu-l interesează să bage pe nimeni la pușcărie, în schimb, își dorește „banii pe care trebuie să mi-i dea înapoi, cu toate majorările și cu toate accesoriile”.

Citește și: Guvernul pune tunurile pe ANAF. Reforma Fiscului vine cu schimbări importante, posibil și o nouă conducere

În această săptămână, Parlamentul a adoptat un proiect de lege care scapă de închisoare inculpații care au fost găsiți vinovați de evaziune fiscală de până la un milion de euro. Chiar și dacă ancheta se află încă în desfășurare, dacă returnează banii, procesul s-a încheiat, iar ei își văd mai departe de funcții, activități, nu au absolut nimic de pierdut dacă mai încearcă să fure sau chiar fură a doua și a zecea oară. Proiectul legislativ a venit din mâinile celor doi lideri ai coaliției, președintele PSD Marcel Ciolacu și liderul PNL Nicolae Ciucă.

Unul dintre ultimele scandaluri pe marginea acestui subiect, unul care scosese oameni în stradă la acea vreme, a fost adoptat pentru un prag de evaziune de zece ori mai mic de către deputatul ”Mitralieră” Cătălin Rădulescu, unul dintre susținătorii lui Liviu Dragnea.

Revenind la situația actuală, a doua zi după vot, premierul a fost întrebat cum este posibil să scapi de închisoare după ce ai fost prins cu evaziune fiscală de până la un milion de euro. De parcă el nu face parte din coaliția de guvernare și nici nu știe ce se întâmplă în rândul parlamentarilor PSD – PNL, a insistat pe fpatul că proiectul nu arăta așa în forma inițială, dar a fost modificat prin amendamente venite de la grupurile parlamentare. Pe de altă parte, nici nu a fost deranjat de el.

Citește și: Cum faci bani din pârât vecinii, mai rău ca pe vremea Securității. Soluția ciudată pentru a aduce bani la buget, direct de la Guvern

„Nu scapă nimeni (de închisoare, n.r.). În primul rând, nu iese nimeni din pușcărie. În al doilea rând, m-ați întrebat… dacă știți mai bine, răspundeți dumneavoastră. Nu este așa. În proiectul meu și al domnului președinte Nicolae Ciucă, nu știu dacă dumneavoastră știați, dar mă așteptam ca presa să facă la momentul respectiv totuși un caz din asta, DIICOT și DNA nu mai aveau competențe. DIICOT care ocupă de crima organizată și de grup infracțional organizat.

Eu știu că, de obicei, la evaziune fiscală, este un grup organizat. Sunt mai multe, că nu poate unul singur să facă toată evaziunea. Cineva s-a ocupat în trecut – și n-am auzit pe nimeni, n-am auzit presa spunând că DIICOT nu mai are competențe. Noi am introdus acele competențe. Am introdus majorări până la 15 ani pentru evaziunea la TVA, lucru care este și la nivelul Uniunii Europene. S-a venit cu două amendamente, de modificări. Nu iese nimeni din nicio închisoare.

Pentru că nicio lege nu este retroactivă. Am citit că vor ieși – dezincriminarea faptelor nu există. Respectivul a încălcat legea. Iar a doua oară când încalcă legea se duce la pușcărie, fiindcă nu mai poate… În al treilea rând, eu nu sunt nici judecător, nici procuror. Eu nu am fost inițiatorul. Este un amendament venit de la grupurile parlamentare. În al doilea rând nu sunt nici judecător, nici procuror. Pe mine nu mă interesează să bag pe nimeni la pușcărie. Fiindcă eu nu mă ocup cu așa ceva. Ce e în responsabilitatea mea e de a face un buget sustenabil. Pe mine mă interesează banii pe care trebuie să mi-i dea înapoi, cu toate majorările și cu toate accesoriile”, a declarat Marcel Ciolacu.