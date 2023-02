Cutremur puternic de 6,1 grade pe scara Richter, miercuri, în Noua Zeelandă. Statul se luptă și cu ciclonul Gabrielle

Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter a lovit miercuri Noua Zeelandă. Potrivit Centrului seismologic european-mediteranean (EMSC), seismul s-a produs la 78 km nord-vest de Lower Hutt, în apropiere de Wellington.

Cutremurele au fost resimțite la o adâncime de 48 km, a precizat monitorul seismic guvernamental Geonet.

Epicentrul cutremurului s-a aflat la 50 km de orașul Paraparaumu, a precizat acesta.

Noua Zeelandă se află pe „Inelul de Foc”, un arc de vulcani și șanțuri oceanice de 40.000 km, activ din punct de vedere seismic, care înconjoară o mare parte din Oceanul Pacific.

#Earthquake confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.1 || 78 km NW of Lower Hutt (New Zealand) || 5 min ago (local time 19:38:07). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/QLRK4EGfmz

— EMSC (@LastQuake) February 15, 2023