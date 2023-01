Cum se pregătește Rusia pentru „măsuri decisive” ca să recâștige avantajul pe front

După 11 luni de război, Rusia e pe cale să facă o serie de schimbări în modul în care operează pe front, pentru a recâștiga avantajul pierdut. Analiza realizată de thinktank-ul Institute for the Study of War (ISW) afirmă că Moscova se pregătește probabil să desfășoare „acțiuni strategice decisive” pentru „a pune capăt șirului de succese operaționale ale Ucrainei și a recâștiga inițiativa”.

Deciziile luate de Rusia pe front

„Kremlinul ia cu întârziere măsuri de mobilizare a personalului, de reorganizare și acțiuni industriale pe care, în mod realist, ar fi trebuit să le ia înainte de a lansa invazia în Ucraina în februarie 2022 și ia măsuri pentru a conduce „operațiunea militară specială” ca un război convențional major”, a declarat ISW, conform Skynews.

Acesta a identificat „liniile de efort” pe care Moscova le întreprinde pentru a sprijini aceste acțiuni decisive în următoarele șase luni:

1. Intensificarea eforturilor de a genera mai mulți soldați. Au fost anunțate planuri de extindere a armatei ruse prin formarea de noi divizii, reînființarea districtelor militare de dinainte de 2010 în vestul Rusiei și creșterea vârstei de recrutare. ISW a declarat că Moscova intenționează să „reformeze armata rusă pentru a desfășura un război convențional pe scară largă” – deși este probabil că nu va avea de fapt această capacitate.

2. Conservarea soldaților mobilizați pentru utilizare viitoare. Deși inițial a trimis în grabă pe front trupe neantrenate, acum își ia timp pentru a antrena și echipa aceste forțe pentru o utilizare ulterioară, concentrată.

3. „Încercarea de a-și revigora baza industrială de apărare” – ceea ce înseamnă că pune mai mult accent pe menținerea aprovizionării.

4. Re-centralizarea controlului efortului de război prin numirea celui mai înalt ofițer în uniformă al Rusiei, șeful Statului Major General Valeri Gerasimov, în calitate de comandant de război.

5. Regenerarea sprijinului public pentru invazie prin intensificarea controlului său asupra spațiului informațional.

ISW a adăugat că nu se așteaptă la un efort „de ultimă oră” din partea Rusiei pentru a câștiga războiul din Ucraina.