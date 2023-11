Cum se majorează pensiile românilor în 2024, la 1 ianuarie și 1 septembrie. Toți pensionarii trebuie să știe recalcularea

În 2024, sunt pregătite pentru pensionarii români două majorări substanțiale. Prima este indexarea cu rata inflației care va avea loc la 1 ianuarie, în timp ce recalcularea tuturor pensiilor este programată pentru 1 septembrie.

Ministrul Muncii, într-o intervenție la Realitatea Plus, a oferit mai multe detalii legate de modul în care vor crește pensiile aflate în plată în România. A insistat pe majorări în contextul în care a oferit numeroase asigurări pe marginea faptului că nicio pensie nu va scădea. În schimb, vom vorbi chiar și de salturi substanțiale.

Cel mai simplu exemplu a fost cel al unui angajate care, pe parcursul a 35 de ani de muncă, a avut salariul minim pe economie, ca în prezent să fie nevoit să supraviețuiască din 1.125 de lei. După recalcularea, pensia lui va ajunge aproape de 2.000 de lei, similară cu salariul minim pe economie.

Se schimbă modul de calcul al pensiilor din România

Pentru prima oară, în conformitate cu noua lege a pensiilor, ministrul a explicat că se va ține cont și de sporuri, prime sau, unde este cazul, de al treisprezecelea salariu. O altă posibilitate de bonusare vine la pachet cu rămânerea în câmpul muncii peste vârsta legală de pensionare. Fiecare an lucrat în plus se reflectă în bani în plus pe parcursul întregii pensii.

„Toate pensiile vor crește de 2 ori. vor crește prima data in ianuarie prin majorarea de 13,8% care este prevăzută de lege și pe care fiecare pensionar o va primi”, a afirmat ministrul Muncii într-un interviu din weekend.

1 septembrie 2024 vine cu noi taloane de pensie