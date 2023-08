Cum s-au schimbat românii după pandemie. Obiceiurile pe care le-au adoptat

O cercetare făcută recent arată că unii dintre români s-au schimbat în urma pandemiei de coronavirus. Unele dintre obiceiurile pe care le aveau numeroase persoane înainte s-au modificat.

Obiceiurile românilor, schimbate de pandemie

Conform studiului, ce a fost realizat în luna iulie a acestui an, patru din zece români resimt schimbări ale comportamentelor și obiceiurilor, iar aceste modificări sunt atribuite pandemiei de coronavirus.

Studiul arată că o treime dintre români (33%) observă schimbări ale obiceiurilor și rutinei lor, mai ales tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 34 ani (42%), în timp ce pentru 7% dintre români pandemia a schimbat în mare măsură obiceiurile de consum.

Pe de altă parte, 57% dintre români susțin că obiceiurile și activitățile lor au revenit în totalitate la vechea normalitate de dinainte de pandemie.

În comparație cu perioada de dinaintea izbucnirii pandemiei de coronavirus, românii petrec în prezent mai mult timp acasă (26% dintre ei), cumpără mai puține haine (20%), gătesc mai des acasă (18%) și sunt mai preocupați de sport, alimentație și de sănătate în general (13%).

Totodată, alte modificări în comportamentul unora dintre români sunt: o frecvență mai mare a comenzilor online (11%), vizite mai dese la apropiați (11%), menținerea unor relații mai strânse cu cei dragi (11%), diversitatea activităților de recreere (10%) și creșterea numărului de apeluri video (10%).

Vizitele la apropiați, printre activitățile preferate de români

Studiul Reveal Marketing Research a mai arătat că mersul în vizită se numără printre principalele activități preferate de români în timpul liber (55%).

Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 ani obișnuiesc în mai mare măsură să se joace diverse jocuri (35% vs. 24% total eșantion), în timp ce tinerii între 25-34 ani preferă mai degrabă să asculte muzică (51% vs. 39% total eșantion) sau să comande mâncare online (31% vs. 25% total eșantion).

Rezultatele aceluiași studiu mai arată că atunci când vine vorba despre activități în timpul liber, 66% dintre români preferă plimbările în parc. Acestea sunt apreciate de 72% dintre femei și de 61% dintre bărbați.

În clasamentul activităților pe care le au românii în timpul liber urmează: cumpărăturile (63%); mersul în vizită (55%); ieşitul în oraş la terase, restaurante, cafenele etc. (40%); mersul la cinema (26%) sau activităţile sportive ori mersul la sală (23%).

Cât despre activitățile din timpul liber petrecut în casă, în topul preferințelor românilor se află: treburile casnice (65%) – în special în cazul femeilor (72% vs. 57%), vizionarea de filme sau seriale (62%) şi petrecerea timpului pe site-urile de socializare (60%).