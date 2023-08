Cum s-a îmbogățit un tânăr cu 400.000 de dolari după o achiziție îndrăzneață. ”Cea mai bună investiție” Foto

Un tânăr din Canada s-a îmbogățit cu 400.000 de dolari după ce a făcut o achiziție îndrăzneață. Bărbatul a spus că aceasta a fost cea mai bună investiție din viața lui și că totul a pornit de la o pasiune pe care o are din copilărie.

Tânărul, Alex Archbold, a crescut cu foarte puțini bani. Astfel, încă din copilărie, a învățat să prețuiască lucrurile mărunte și adesea a găsit mici comori – cel puțin pentru el – printre ceea ce alții ar fi putut considera că sunt doar gunoaie.

Când a crescut, Alex Achbold a transformat această pasiune din copilărie într-un magazin de antichități și un canal YouTube cu sute de mii de urmăritori.

În căutare de antichități pentru afacerea lui, bărbatul a decis recent să cumpere toate bunurile nesortate din casa unei profesoare de pian, Bette-Joan Rac, care a murit pe 18 noiembrie 2020, la vârsta de 76 de ani.

A cheltuit 10.000 de dolari, sperând ca măcar să își recupereze banii. Însă, a avut noroc și a dat de o comoară. A găsit bunuri în valoare de peste 400.000 de dolari. Printre obiectele valoroase pe care le-a găsit se numără lingouri de argint, inele cu diamante și multe monede și bancnote.

„Am întâlnit-o pentru prima dată pe Madame Rac acum câțiva ani, când am fost invitat să mă uit la Cadillac-ul ei din 1964 din garajul ei, care nu se mai mișcase de zeci de ani. Nu am intrat niciodată în casa ei, deoarece a spus că trebuie să facă ordine mai întâi, așa că am semnat actele în curte. De atunci, mă întâlneam cu ea la cafenele și stăteam de vorbă și o salutam”, ne-a povestit Alex.

„Era o floare luminoasă, îmbrăcată foarte colorat și cu un zâmbet mare. Mi s-a spus că nu avea prea mulți bani, așa că la momentul respectiv am sperat că banii din vânzarea mașinii ei o pot ajuta un pic. Mi s-a spus că era o profesoară de pian răbdătoare și amuzantă. Și o doamnă foarte bine călătorită. Mergea în Hawaii în fiecare an în vacanță.

Mi s-a spus că are un venit modest, așa că nu mă așteptam la mare lucru. Când am văzut pentru prima dată interiorul casei, am fost puțin șocat de starea în care se afla, deoarece era o doamnă foarte bine îmbrăcată.

Era într-o stare extremă de acaparare. De fapt, singurul motiv pentru care am cumpărat conținutul a fost pentru că m-am gândit că ar putea fi o aventură amuzantă pentru canalul de YouTube și, cel puțin, aș putea obține un pian cu coadă. Era imposibil să vezi ce era în casă din cauză că era prea plină la acea vreme. Locurile erau îngrămădite până la tavan”, a adăugat bărbatul.