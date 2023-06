Cum s-a îmbogățit un adolescent ucrainean. „Îi cumpăr o locuință mamei mele. A rămas pe drumuri din cauza războiului”

Un adolescent ucrainean în vârstă de 17 ani s-a îmbogățit în mod neașteptat, dintr-o activitate pe care a început-o în timpul liber, pentru a se distra. Elevul a dezvăluit că din banii câștigați îi va cumpăra mamei sale o locuință, în contextul în care femeia a rămas pe drumuri după ce a fost nevoită să fugă din calea războiului.

Adolescentul, Maksym Gavrylenko, care locuiește în Scoția din anul 2021, de dinainte de începerea războiului din țara sa natală, și-a transformat pasiunea pentru jocul video Minecraft într-o afacere de succes.

Ucraineanul în vârstă de 17 ani a cumpărat un server Minecraft puțin folosit pentru 1.000 de lire sterline, iar în anii care au urmat el, el și doi prieteni au făcut schimbări ce au dus la o creștere uriașă a numărului de jucători. Au fost atrase și agenții de publicitate, iar valoarea serverului a crescut.

Din cauza afluxului, Școala Lomond, la care învață adolescentul, care percepe taxe de 36.200 de lire sterline pe an, a transmis că o firmă de tehnologie a făcut o ofertă profitabilă, ce a fost acceptată în luna mai a acestui an. Serverul permite jucătorilor din întreaga lume să se conecteze și să se joace împreună.

„Nu ne-am imaginat niciodată că se va dezvolta într-o oportunitate de afaceri viabilă, dar, cu îndrumarea fratelui meu, care lucrează în domeniul tehnologiei, și a școlii, am fost încurajat să explorez posibilitățile de a-l transforma în ceva mai mare”, a spus Maksym.

Elevul a spus că este foarte mândru că a reușit să își transforme pasiunea într-o afacere profitabilă și că intenționează să o ajute pe mama lui rămasă fără locuință în urma izbucnirii războiului din Ucraina.

Mama lui Maksym locuiește în prezent la prieteni stabiliți în Portugalia, dar intenționează să se mute aproape de fiul ei. Alți membri ai familiei lui Maksym au rămas în Ucraina. Bunicii săi nu au vrut să părăsească Kievul, deoarece au trăit acolo toată viața, iar sora sa a rămas în țară deoarece partenerul ei a trebuit să se înroleze, potrivit Daily Mail.

Acum, cu o afacere de succes la activ, Maksym vrea să meargă la facultate. A aplicat la o serie de universități din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și din alte țări.

„Nu știu ce-mi rezervă viitorul, dar am fost întotdeauna interesat de afaceri, deoarece am lucrat ca traducător cu jumătate de normă în Ucraina. Pe lângă faptul că sunt pasionat de jocuri, mi-a plăcut foarte mult partea antreprenorială a proiectului nostru și am aplicat la universități din întreaga lume pentru a studia managementul afacerilor”, a spus el.