Cum pui fundaluri diferite pe fiecare monitor atașat la același computer

Setarea unui fundal unic pe fiecare dintre mai multe monitoare este un truc simplu ce funcționează încă de la Windows 8 și, pentru o vreme, meniul a fost îngropat în Windows 10. Din fericire, a fost adăugat într-o locație mai logică recent.

Pentru a schimba fundalul desktopului individual pentru fiecare monitor, accesază Setări > Personalizare > Fundal.

Sub „Alege imaginea”, dă click dreapta pe o imagine de fundal și selectaează „Set For Monitor 1”, „Set For Monitor 2” sau orice alt monitor.

Pentru a adăuga imagini suplimentare la această listă, dă click pe „Răsfoiți” și selectează imaginea de fundal.

Windows îl va seta ca implicit pe toate desktopurile.

Deoarece Windows 10 a adăugat o modalitate simplă și eficientă de a-ți schimba imaginea de fundal, așa cum am subliniat mai sus, nu este necesar să utilizezi niciuna dintre următoarele metode pentru a-ți schimba imaginea de fundal.

Alte metode pentru a-ți stabili imaginile de desktop pentru monitoarele tale

Dacă ești pasionat de imagini de fundal sau chiar ai nevoie de un control fin asupra fundalurilor, atunci îți recomandăm cu tărie John’s Background Switcher, Swiss Army Knife al managementului multimonitor sau DisplayFusion.

Există două moduri prin care să selectezi mai multe imagini de fundal pentru monitor în Windows 10.

Una dintre metode, despre care vom vorbi, nu este intuitivă, deoarece se bazează pe selectarea imaginilor în Windows Explorer și pe cunoașterea modului în care Windows va gestiona selecția ta de imagini multiple. Selectează imaginile în File Explorer, folosind Ctrl sau Shift pentru a selecta mai multe imagini.

Dă click dreapta pe imaginea pe care vrei să o atribui monitorului principal, în timp ce imaginile pe care vrei să le utilizezi sunt încă selectate.

Practic, de aici, Windows 10 va face toată treba pentru tine, întrucât va încerca să ghicească ce ai vrea tu ca el să facă pentru tine. Iar dacă această metodă ți se pare prea riscantă, poți oricând să mergi pe mâna variantei clasice, care funcționează încă de la Windows 8.