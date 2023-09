Cum poți să vezi prin „ochii” inteligenței artificiale: ce este Paragraphica

Fă cunoștință cu Paragraphica, o „cameră” fără lentile care folosește date de locație și diverse instrumente AI pentru a genera imagini, în loc de fotoni de modă veche.

Dacă Susan Sontag a spus că fotografiile obișnuite sunt o modalitate de a întemnița realitatea, nici nu putem începe să ne imaginăm ce ar avea de spus despre acest lucru. Sincer, totuși, având în vedere modul în care camerele omniprezente – și cu acele camere, rețelele sociale bazate pe imagini și fluxurile alimentate de algoritmi – au fost în viața noastră de peste zece ani, Paragraphica are sens ca penitență naturală.

Dacă, desigur, te întrebi „dar de ce?”, creatorul său Bjørn Karmann, un designer din Țările de Jos, are un răspuns.

Introducing – Paragraphica! 📡📷

A camera that takes photos using location data. It describes the place you are at and then converts it into an AI-generated „photo”.

— Bjørn Karmann (@BjoernKarmann) May 30, 2023