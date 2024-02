Cum ne protejăm pe timp de caniculă. Sfaturile medicilor: De ce este bună apa minerală și la ce temperatură trebuie să setăm aerul condiționat SPECIAL

Canicula este un pericol și pentru persoanele sănătoase, nu doar pentru cei cu boli cronice, atrag atenția specialiștii, care spun că este indicat să ne programăm activitățile și ieșirile în timpul zilei. Gindrovel Dumitra, medic de familie și secretar general al Colegiului Medicilor din România, a vorbit despre riscurile expunerii la soare, dar și despre ce trebuie să facem pentru a ne proteja.

Cum ne protejăm sănătatea pe timp de caniculă

De la an la an luna lui Cuptor vine cu temperaturi din ce în ce mai ridicate, iar noi trebuie să ne obișnuim cu zilele călduroase, aerul irespirabil și nopțile tropicale în care temperaturile nu mai coboară sub 20 de grade Celsius. Căldura este un inamic de temut și pentru persoanele care nu au probleme de sănătate.

„Trebuie să ne programăm activitățile din această perioadă mult mai serios și ținând cont de faptul că este caniculă. Ce înseamnă acest lucru? Persoanele care merg la servici și care au și obligația de a lucra în aer liber trebuie să se asigure că au corpul acoperit în întregime cu o îmbrăcăminte de culoare deschisă, și mai ales trebuie să se hidrateze corespunzător. Este de preferat apa minerală și această cantitatea trebuie să fie între 2-4 l de lichide în fiecare zi, putem ajunge lejer la 4 litri de lichide pe zi fără nicio problemă”, a spus medicul de familie Gindrovel Dumitra pentru Playtech.ro

În cazul celor mici, persoanelor vârstnice, dar și a celor cu boli cronice căldura este un adevărat dușman și atunci aceste categorii de persoane trebuie să țină cont de o listă mai lungă de recomandări.

„Dacă vorbim despre vârstele extreme și aici mă refer la copii mici, dar și la persoanele vârstnice, precum și la orice altă persoană care are boli cronice, mai ales bolile metabolice, respectiv bolile cardiovasculare, aici trebuie să evităm deplasarea în aer liber. Este de evitat intervalul 11:00-16:00, atunci radiația este maximă și în același timp este de recomandat ca înainte de a pleca de acasă persoanele respective să se pregătească. „Persoanele care au anumite medicamente care să zicem necesită echilibrarea unor constante biologice, dar și clinice cum ar fi tensiunea arterială, e bine ca medicația să fie adaptată, deoarece transpirația excesivă funcționează practic ca un diuretic și atunci duce uneori la scăderi ale tensiunii arteriale și la apariția senzației de leșin, dar și la cea de deshidratare”, a mai punctat medicul de familie.

Totodată trebuie evitat consumul de alcool și de cafea.

La ce temperatură trebuie să setăm aerul condiționat în locuințe

Aerul condiționat este un element salvator în zilele caniculare, însă se poate transforma și într-un inamic dacă nu îl folosim corect. Este important să nu existe diferențe foarte mari între temperatura din casă și cea de afară.

„Este recomandat ca temperatura la care se scade aerul condiționat în încăpere să fie cu 10 grade mai mică, decât temperatura din exterior. Dacă afară avem 40 de grade Celsius, la interior temperatura să fie undeva la 30 de grade”, a mai spus medicul.

Important este ca aparatul de aer condiționat să fie curățat corespunzător, astfel puteam să ne lovim de o serie de probleme, printre care și infecțiile bacteriene.

„Acestea sunt alte aspecte suplimentare vizavi de igiena riguroasă a aerului condiționat este bine să fie chemați cei de la firmele care se ocupă de acest lucru ți să poată să schimbe filtrele necesare, dacă este cazul. Există filtre care pot fi curățate manual și care să fie spălate pur și simplu. Acest lucru trebuie făcut cât mai frecvent, deoarece acolo pot să apară elemente bacteriene care se pot împrăștia în aerul ventilat”, a mai punctat Gindrovel Dumitra.

Sindromul clădirii bolnave. Ce înseamnă

Sindromul Clădirii Bolnave este recunoscut de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) ca fiind un grup de simptome, fără o cauză clară, asociată cu calitatea precară a parametrilor de confort în clădiri, potrivit News.ro.

”Sindromul Clădirii Bolnave este recunoscut de Organizaţia Mondială a Sănătaţii ca fiind un grup de simptome, fără o cauză clară, asociată cu calitatea precară a parametrilor de confort în clădiri. Deşi cauzele nu sunt clare, numeroasele cercetări care s-au făcut în acest sens au depistat o serie de factori de risc, majoritatea subsumându-se calităţii deficitare a aerului, dar nu numai”, se arată în comunicatul transmis în 2018 de OMS.

Recomandările ISU pe timp de caniculă și cum evităm incendiile

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vine în întâmpinarea populației cu anumite recomandări pentru a evita tragediile generate de caniculă, iar pentru informații despre ce trebuie să facem și cum ar trebui să ne protejăm putem accesa aplicația Fii pregătit!