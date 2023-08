Cum îți reînnoiești permisul de conducere în România, dacă te-ai mutat. Ce pași trebuie să urmezi

Cu permisul de conducere eliberat în România se poate conduce în toate țările din Uniunea Europeană.

Ce se întâmplă când un român își mută rezidența în Germania, cu documentele emise de autoritățile de la București.

Legislația din Germania este una simplă. Permisul de conducere dobândit în România are valabilitate nelimitată pe teritoriul acestui stat, arată Ziarul Românesc.

Cu alte cuvinte, dacă te-ai mutat în Germania, poți conduce fără probleme pe drumurile naționale și pe autostrăzi. Cu toate astea, Germania a impus și câteva limitări de care trebuie să ții cont. În aceste cazuri, permisul românesc se va înlocui automat cu unul german.

Este vorba despre expirarea permisului de conducere, caz în care vei primi unul german. Mai este și situația când permisul de conducere a fost pierdut sau furat. Și în acest caz, autoritățile germane îți vor emite un permis de conducere german, un duplicat, dar doar dacă ai locuit mai mult de 185 de zile în Germania.

În cazul celor care se căsătoresc și care se află în Germania, autoritățile de aici vă vor emite un permis nou doar dacă numele de familie se modifică. În cazul femeilor, ca și în România, autoritățile federale vă vor solicita să obțineți un nou permis de conducere.

Cum se poate obține un permis german de conducere

Potrivit jurnaliștilor de la Ziarul Românesc, în Germania, permisele de conducere se pot obține de la departamentul de trafic (Zulassungsstelle) al biroului (Bürgercentrum) responsabil de locul de reședință.

Actele necesare pentru un permis de categoria B sunt:

Permisul românesc (valabil);

Carte de identitate sau paşaport;

Confirmarea adresei (Anmeldebestatigung);

Poză biometrică de paşaport, care se poate face la automat chiar la sediul departamentului de trafic;

Cerere (o găseşte la sediu).

Taxele pentru transferul permisului de conducere sunt reglementate uniform. Fără examen, acestea sunt momentan 35,00 euro, cu examenul necesar la 42,60 euro.

Dacă permisul este încă valabil nu ai nevoie de analize medicale. Pentru categoriile C, D, E şi pentru permisul de categorie B expirat este nevoie în plus de adeverinţă medicală. În plus, la permisele C, D, E trebuie prezentate şi atestatele profesionale.