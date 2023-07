Cum îți poate influența starea de spirit apa rece: ce au descoperit oamenii de știință

Iată cum nervul vag și un pahar cu apă îți pot influența starea de spirit. Nu poți rezolva toate problemele vieții cu apă, dar uneori te poate ajuta.

Stresul poate avea un efect catastrofal asupra corpului tău și poate fi greu să găsești modalități de a recâștiga controlul atunci când ești în mijlocul lui, dar ce se întâmplă dacă ceva atât de simplu precum un pahar de apă rece ar putea schimba asta? Înghețată, chiar. Ar putea suna absurd, dar totul se leagă de nervul vag, care în ultimii ani a fost din ce în ce mai legat de sănătatea intestinului și a inimii noastre, precum și de starea de spirit.

Nervul vag reprezintpă o serie de fibre care merg de la creier la abdomen, ca parte a sistemului nervos parasimpatic. Controlează multe dintre funcțiile corpului nostru asupra cărora nu avem control voluntar, cum ar fi digestia, ritmul cardiac și funcția imunitară, dar ce se întâmplă dacă ai găsi o modalitate de a stimula zone precum nervul vag? Ai putea găsi o modalitate de a controla incontrolabilul?

Cum ne ajută apa rece

La capătul mai extrem al intervențiilor, Food and Drug Administration (FDA) a aprobat utilizarea stimulatoarelor implantabile ale nervului vag pentru tratamentul epilepsiei și depresiei. Ideea este că prin stimularea sintetică a nervului vag, dispozitivul poate întrerupe activitatea care duce la convulsii și modifică starea de spirit.

Dar există o abordare pe care o poți încerca acasă, care nu necesită intervenții chirurgicale sau dispozitive. Este important să reții că ar trebui să consulți întotdeauna cu medicul tău, înainte de a încerca orice obiceiuri noi care ar putea influența nervul vag. În timp ce apa rece este o terapie alternativă relativ benignă, în cazuri rare, chiar și o băutură rece poate declanșa fibrilația atrială paroxistică.

Potrivit autorilor cărții „Can natural ways to stimulate the vagus nerve improve seizure control?„, există trei categorii cheie atunci când vine vorba de stimularea nervului vag fără dispozitive: nutriție, exerciții fizice și stres psihologic. În fiecare categorie sunt mai multe abordări care au fost studiate pentru influența lor asupra tonusului vagal, inclusiv exercițiile de respirație, antrenamentul de rezistență, probioticele și – ai ghicit – expunerea la apă rece.

Astfel, în carte se arată că studiile au demonstrat că subiecții scufundați până la nivelul sternal mijlociu în apă rece menținută la 14-15°C sau apă rece de 10-12°C, imersiune facială după exerciții, a condus la o mai mare reactivare a sistemului parasimpatic, așa cum este evaluat de indicii HRV. S-a dovedit, de asemenea, că aclimatizarea la frig crește tonusul parasimpatic.