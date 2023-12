Cum cresc pensiile românilor în ianuarie, exact. Când încep plățile, intră banii direct în contul pensionarilor

Luna ianuarie 2024 vine cu o veste bună pentru aproximativ cinci milioane de pensionari din România. Este vorba de majorarea pensiilor, o indexarea cu 13,8% menită să compenseze rata inflației pe anul anterior.

În speranța menținerii puterii de plată în rândul pensionarilor români, pensiile vor crește începând cu ianuarie și, de acum înainte, în fiecare lună ianuarie. Procentul de majorare va fi calculat pornind de la rata inflației pe anul trecut și, în același timp, de la procentul de majorare a salariului mediu pe economie în țara noastră.

Majorarea pensiilor, confirmată de fostul ministru al Muncii

Toate pensiile din România, din ianuarie 2024, vor înregistra o creștere deloc neglijabilă de 13,8%. Informațiile vehiculate din ce în ce mai des în presă în ultimii ani au fost reconfirmat în weekend de către fostul ministru Marius Budăi. Tot el a atrasa tenția asupra faptului că procentul menționat mai sus se va aplica punctului de pensie, valoarea de referință pentru toate pensiile din țara noastră bazate pe contributivitate.

Conform legislației în vigoare și a ordonanțelor din ultimele luni, plata pensiilor va începe cu primele zile lucrătoare din ianuarie 2024, imediat după efectuarea deschiderii de conturi și a operațiunilor specifice de finanțare asociate deschiderii fiecărui an fiscal. Un alt detaliu important este că, sub nicio formă, nu va scădea din ianuarie, după cum a explicat fostul ministru.

Ce se întâmplă cu pensiile românilor în ianuarie 2024

”Pensiile vor crește începând cu data de 1 ianuarie, iar valoarea punctului de pensie va crește cu acel procent de 13,8% astfel încât, în calendarul stabilit, imediat după ce se fac deschiderile de conturi și operațiunile de finanțare necesare și specifice deschiderii fiecărui an fiscal se vor începe a se face plățile pentru seniorii noștri.

Și pentru luna ianuarie, exact în luna ianuarie, începând cu 5, 6, 3 ianuarie… când se vor face primele plăți… vor primi pensiile majorate cu 13,8%. De la 1 ianuarie nu scade nicio pensie”, a declarat Marius Budăi la România TV.

Tot din ianuarie se vor indexa și pensiile militare, cu același procent. Conform fostului ministru, acestea nu se consideră pensii speciale și, în fiecare an, se vor ajusta în conformitate cu rata inflației.

”Știți foarte bine că am avut în discuție, din cauza PNRR și celor care au scris prost acolo, au intrat și pensiile militare, deși nu sunt pensii speciale, dar au intrat în același malaxor, în momentul în care am scris legea și am avut unele modificări la Legea 223, sigur că am prevăzut ca și pensiile militare să fie actualizate în același mod cu rata inflației. Este ceea ce am putut eu să fac cu aprobarea prim-ministrului Ciolacu din respect pentru militarii români”, a mai spus fostul ministru pentru sursa citată.