Cum ar putea oamenii să evolueze într-o specie nouă: Ar putea primii „marțieni” să fie o nouă specie de om? Ce spun cercetătorii

A fost odată ca niciodată, în urmă cu aproximativ 300.000 de ani, numeroase specii umane cutreierau Pământul. S-au intersectat adesea, s-au amestecat. În cele din urmă, doar o singură specie a prevalat: Homo sapiens.

Pe lângă amenințarea nucleară și pandemia globală, această singură specie a făcut o treabă destul de bună în a rămâne maimuța de vârf a planetei. S-ar putea să nu fie sfârșitul poveștii, totuși. Cu schimbări monumentale ale civilizației noastre la orizont, este posibil ca Homo sapiens să evolueze în mai multe specii diferite, creând din nou o lume (sau chiar galaxie) cu mai mulți hominini.

Acum stăm în apartamente încălzite și ne uităm la dispozitive electronice toată ziua, este prea ușor să credem că am scăpat de limitele lumii naturale și că nu mai suntem supuși presiunilor evoluției. Cu toate acestea, suntem încă într-un proces constant de evoluție.

„Selecția naturală este încă aici. Încă nu a dispărut. Încă funcționează”, a declarat pentru IFLScience Scott Solomon, biolog evoluționist la Universitatea Rice și autor al cărții Future Humans: Inside the Science of Our Continuing Evolution.