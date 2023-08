Cum afli dacă cineva te minte. Metoda descoperită de cercetători, o poți testa și tu

Poate fi deosebit de dificil să-ți dai seama când cineva își spune o minciună. Nici semnele clasice, legate de „limbajul trupului” și starea de agitație nu te pot ajuta, mai ales atunci când există persoane ce pot păcăli și un detector de minciuni. Dar un studiu recent arată care este „cheia” identificării mincinoșilor, iar aceasta este relativ simplă, dar trebuie aplicată cu grijă.

Este greu să detectăm când cineva ne minte, deși ne-am dori uneori să avem un fel de senzor care să ne semnaleze minciunile cuiva. Dar oamenii de știință au căutat și, se pare, au găsit o metodă pentru a ne da seama dacă cineva ne spune baliverne și ar trebui să-i crească nasul ca lui Pinocchio sau nu.

Cercetările anterioare au arătat că efortul de spune minciuni solicită creierul mai mult decât în mod normal, acesta având nevoie de mai multă energie decât pentru a spune, simplu, adevărul.

Dar dacă îi dăm acelei persoane o sarcină secundară de făcut, „munca” de a crea o minciună combinată cu rezolvarea corectă a acelei sarcini, ne-ar putea indica mult mai ușor afirmațiile înșelătoare ale acesteia.

„În ultimii 15 ani am arătat că minciunile pot fi detectate fiind mai inteligenți decât mincinoșii. Am demonstrat că acest lucru poate fi făcut dacă îi forțăm pe aceștia să-și împartă atenția între minciunile pe care ni le spun și o sarcină secundară ori formularea unei declarații”, a spus profesorul Aldert Vrij, de la Departamentul de Psihologie al Universității din Portsmouth, autorul studiului publicat în nternational Journal of Psychology & Behavior Analysis.

„Cercetările noastre au arătat că adevărurile și minciunile pot „suna” la fel de plauzibil, atâta vreme cât mincinoșilor li se oferă posibilitatea să se gândească la neadevărurile pe care ni le spun. Cânt această oportunitate se diminuează, adevărul devine mai plauzibil decât minciuna.

Minciunile par mai puțin credibile în experimentul nostru, mai ales când persoanele respective sunt puse să execute o sarcină secundară și le spunem că îndeplinirea acesteia este foarte importantă”.