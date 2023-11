Cum a reușit ”plafonarea” prețului la alimente de bază să crească prețurile pentru români. Explicația de la Guvern pe care s-ar putea să o știi

Până nu demult, autoritățile de la București erau foarte entuziasmate de succesul măsurilor de plafonare a adaosului comercial la alimente de bază în magazine. Între timp, au ieșit la iveală consecințele mai puțin evidente ale acelui mecanism populist.

Plafonarea prețului la alimente de bază în România s-a realizat prin intermediul unui program pilot pentru o perioadă de trei luni începând cu vara acestui an. Între timp, inițiativa a fost prelungită cu alte trei luni, deși mai mulți oficiali și-au dat seama că nu funcționează, în frunte cu fostul premier Nicolae Ciucă. Dezvăluire pe marginea acestui subiect au fost făcute de liderul PNL într-o intervenție la Prima News.

Citește și: Avertismentul BNR despre rata inflației, se întâmplă din 2024. Consecințele creșterii taxelor și impozitelor în România

Cum s-a ajuns la măsura plafonării prețurilor, de ce nu funcționează

Motivul principal pentru care s-a ajuns la măsura plafonării adaosului comercial a constat în scumpirile agresive la carburant, produse lactate și ulei. Inflația, criza energetică și invazia Ucrainei a fost și ea un factor important. Din păcate, măsura cu plafonarea, de cele mai multe ori, nu face decât să majoreze prețurile la alte produse, având în vedere că niciun comerciant nu vrea să tragă linie la final de lună și să iasă pe minus.

„În perioada in care am fost prim-ministru au fost câteva momente care au elevat, au sărit preţurile foarte mult la carburant, la produsele lactate, la ulei, ajunsese la un moment dat să nu se mai găsească. Au fost temerile acelea generate de situaţia din Ucraina, plus inflaţia, plus criza energetică şi aşa mai departe. Şi am căutat soluţii şi atunci am avut întâlniri cu toţi jucătorii din piaţă.

După toate discuţiile şi după o convingere proprie, impunerea unor astfel de plafoane nu funcţioneaza tot timpul, pentru că atunci când discuţi cu un retailer poate să se angajeze să menţină sau să reducă preţul pe o anumită gamă de produse, dar poate să o joace din creşterea preţurilor la celelalte produse pentru că dacă ar fi să urmărim şi sa vedem care sunt efectele, ar trebui să înţelegem că la nivelul retailerului se produce o plafonare a profitului, o scădere a profitului”, a explicat liderul PNL.

Citește și: Plafonarea prețurilor la alimente, o ”victorie” costisitoare pentru români. Ce se întâmplă din 2024, se simte la raft

Plafonarea prețului la alimente de bază nu pleacă nicăieri, momentan

Având în vedere că plafonarea prețului a fost introdusă în perioada mandatului de premier a lui Marcel Ciolacu, liderul PNL a fost întrebat dacă au existat discuții în coaliție pe marginea acestui subiect.

„Foarte onest am discutat. Se venise atunci cu o idee să se aplice pe termen mai mare. Am discutat de şase luni şi la sfârşit am insistat şi l-am rugat pe premier să folosească un proiect pilot să vedem dacă funcţionează pe trei luni, cum funcţionează şi aşa s-a şi aplicat şi a fost aplicată trei luni. Acum s-a extins cu încă trei luni şi s-a lărgit şi gama de produse, doar că am putut să constatăm cu toţii că nu funcţionează aşa şi din discuţiile pe care le-am avut cu producătorii a rezultat foarte clar că practic astfel de măsuri se răsfrâng la nivelul lor, pentru că ei sunt cei care generează preţul”, a mai afirmat Nicolae Ciucă.