Cum a încălcat Guvernul Ciolacu legislația europeană. Impozitul pe cifra de afaceri, ”un TVA mascat”

Săptămâna trecută, Codul Fiscal din România a suferit mai multe modificări substanțiale. Printre ele s-a numărat și introducerea unei taxe de 1% pe cifra de afaceri pentru companii.

Dincolo de faptul că majoritatea companiilor din România au fost dezamăgite de practica respectivă, iar argumentele din spatele dezamăgirii au fost cât se poate de valide, măsura se pare că este și ilegală.

Unde a greșit Guvernul Ciolacu cu taxa pe cifra de afaceri

Pe marginea schimbărilor legislative și a supraimpozitării a vorbit și fostul ministrul de Finanțe, Gheorghe Ialomițeanu, oficialul atrăgând atenția că discutăm de o dublă impozitare, o practică ilegală conform legislației europene în vigoare. ”La bănci e dublă impozitare, pentru că plătesc și impozit pe profit și plătesc și acea taxă de 2%, și totul se va duce în dobânzi”. Cu alte cuvinte, oamenii de rând vor ajunge să fie sancționați de practicile distructive și ”pe fugă” al guvernanților.

”Comisia Europeană va spune foarte clar că e un TVA mascat și este împotriva legislației europene. E un TVA mascat, care nu se deduce și se adaugă, iar Comisia Europeană va spune foarte clar că e un TVA mascat și este împotriva legislației europene. Plus că îi suspectăm pe cei mari de evaziune, pentru că dacă nu obțin un profit cât de cât, le luăm această taxă, iar la bănci e dublă impozitare, pentru că plătesc și impozit pe profit, și plătesc și acea taxă de 2 %, și totul se va duce în dobânzi.”, a insistat Gheorghe Ialomițeanu.

De ce nu vor ajunge mai mulți bani la stat, nu se remediază deficitul

”Mă miră domnul Stolojan, când era în 2010, în Partidul Democrat Liberal, n-avea o viziune liberală. Că atunci n-am l-am auzit pe dânsul, să eliminăm facilitățile pentru cei din IT, deși perioada era mult mai grea. Noi am făcut o analiză atunci și am considerat că pierdem bani, pentru că mulți își mutau locurile de muncă, iar legat de facilitățile fiscale, ele nu sunt liberale, nici socialiste. Ele sunt economice.

Dacă ai o viziune economică, să ajuți niște sectoare de activitate, le acorzi facilitățile. Și îl rog pe domnul Stolojan să se uite la ultimele date ale INS-ului legat de un sondaj între managerii din sectoarele economice. La construcții, avem o reducere a volumului de activitate, o reducere a numărului de locuri de muncă. Deci vedeți imediat reacționează managerii, deci nu vor rezolva problema. Iar echitatea, să nu omorâm eficiența, care este caracteristică în capitalism, cu principiul echității.

Într-adevăr, trebuie să eliminăm derapajele, dar acele facilități erau bune acum pentru sectorul economic, pentru că s-ar putea să intrăm în recesiune și să dispară multe locuri de muncă, iar dacă avem atâția bani să atragem fonduri europene și mă mir că ministrul Dezvoltării Regionale, care semnează pe bandă rulantă contracte, cine o să le aducă la îndeplinire, dacă n-o să mai aibă forță de muncă?”, a ținut să menționeze Ialomițeanu.

Mediul de afaceri pierde primul, românii obișnuiți pierd imediat după