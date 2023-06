Criza imobiliară din România se simte la chirii: o veste proastă pentru românii din București, Cluj, Timișoara, Brașov și nu numai

Piața imobiliară din România continuă să fie o himeră pentru experții în domeniu. Pe de o parte, sărăcia lucie a scăzut semnificativ numărul tranzacțiilor bazate pe credit ipotecar, din cauza dobânzilor imprevizibile și a inflației. Pe de altă parte, niciodată nu s-au vândut mai multe locuințe ”cu banii jos”, o tendință care ține prețurile sus.

Creșterea absurdă a costurilor de achiziție pentru locuințe în marile orașe ale României a dus la o creștere a cererii pentru chirii și, implicit, la o explozie a costurilor asociate activității de închiriere. Astfel, s-a ajuns la situația în care, în luna mai, în marile centre regionale din țară, plătești între 220 de euro și 300 de euro pe lună pentru a închiria o garsonieră.

Cât costă chiriile în România

Un apartament cu două camere în Timișoara vine la pachet cu un preț de 350 de euro pe lună, în timp ce, în Cluj sau București, plătești 460 de euro pe același privilegiu. Valoarea din urmă este cu atât mai fascinantă, cu cât prețurile de achiziție în Capitală, nu de închiriere, sunt cu 35 – 40% mai mici decât în Cluj. Dincolo de acest aspect, la închirierea apartamentelor de trei camere se înregistrează cele mai mari variații de preț, între 400 și 640 de euro, în funcție de zonă.

În ultimul an, în București, cea mai mare creștere s-a înregistrat în cazul apartamentelor cu două camere, un salat de 10,5%. În Brașov, plătești 280 de euro pe lună pentru o garsonieră, 400 de euro pentru un apartament cu două camere și aproximativ 550 de euro pe lună pentru a închiria o locuință cu trei camere. De la un an la altul, pe partea de achiziții, la Poalele Tâmpei, prețurile au explodat cu un plus de 14,8%.

În Cluj, cel mai mare salt s-a văzut la închirierea apartamentelor de trei camere, acestea crescând cu 15,5% de la un an la altul. În Constanța, chiriile ajung la 263 de euro pentru o garsonieră, 400 de euro pentru un apartament cu două camere și 550 de euro pe lună în cazul unei locuințe cu trei camere. Aceste valori se resimt într-o piață în care garsonierele s-au scumpit cu 20,3% într-un an, când vorbim de achiziții, conform Imobiliare.ro, citat de Profit.ro.