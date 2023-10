Cristiano Ronaldo, schimb de tricouri cu un fost fotbalist de la FCSB. „Trofeul” a ajuns în România

Andrei Cordea a primit câteva zile libere de la echipa la care joacă în Arabia Saudită și s-a întors în România, având în bagaje un trofeu prețios: tricoul lui Cristiano Ronaldo. Fostul fotbalist de la FCSB a povestit ce a discutat cu starul care câștigă 200 de milioane de dolari pe an.

Andrei Cordea joacă la Al Tai, echipă antrenată de Laurențiu Reghecampf, iar acum o săptămână l-a înfruntat pe Cristiano Ronaldo. Fostul fotbalist de la FCSB a fost supărat că formația lui a pierdut cu 2-1, pe teren propriu, dar și-a mai îndulcit amarul, după ce a plecat acasă cu tricoul starului Cristiano Ronaldo. Primele discuții pentru acest trofeu le-a purtat printr-un „intermediar”, pe care Al Nassr l-a cumpărat de la Manchester United.

Fotbalistul român a promis că o să înrămeze tricoul lui Cristiano Ronaldo. Nu-și face prea mari speranțe că și portughezul va face la fel.

„Prima dată eram supărat și am uitat, chiar am plecat către vestiar. Când m-am întors mi-a zis să-i dau și eu tricoul. Ne-am urat baftă și i-am zis să nu-mi lase tricoul la stadion (n.r. râde). Apoi mi-a răspuns că este pentru copiii lui. Probabil nu o să-l dea copiilor, dar este un caracter enorm”, a mai declarat fotbalistul pe care Gigi Becali a încasat 1,3 milioane de euro.

La Al-Tai, Andrei Cordea este coleg cu Marko Dugandzic, un jucător transferat de la Rapid, iar antrenor este Laurențiu Reghecampf. Situația nu este deloc grozavă pentru că echipa a pierdut trei meciuri consecutive, unul în Cupa Regelui și două în campionat.

„Este adevărat că a primi un număr mare de goluri nu este un lucru bun, dar noi vom munci la îmbunătățirea sistemului defensiv, care este responsabilitatea tuturor.

Oricine are dreptul să spună ce vrea, dar nu voi vorbi despre jucătorii mei în fața presei. Am jucători buni sub comanda mea și am încredere în ei. Venim după zece zile de muncă și pregătire, am avut trei accidentați, dar vreau să muncim în continuare”, a declarat Laurențiu Reghecampf, după ce Al Tai a pierdut cu 3-0 duelul cu Al-Taawon.