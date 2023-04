Counter-Strike: Global Offensive stabilește un nou record: ce se întâmplă cu shooter-ul legendar

Jocul a atins borna de 200.000 de jucători peste recordurile din 2020.

Perspectiva Counter-Strike 2 are o mulțime de oameni care joacă CS:GO, cu un nou record de jucători de vârf din toate timpurile de 1.519.457 fiind stabilit săptămâna aceasta. Acesta este un număr raportat atât de SteamDB cât și de Steamcharts și este cu mult mai mare decât marcajele anterioare ale CS:GO.

Punctul culminant anterior al CS:GO a fost în aprilie 2020, când blocajele pandemice din întreaga lume au văzut multe jocuri – și Steam însuși – raportând numere record de jucători.

Counter-Strike 2 a fost anunțat

Este un joc real, este gratuit și tot ce conține el este transferat din Counter-Strike: Global Offensive. Piele de lux ale tuturor vor ajunge pe terenul Source Engine 2. Da, chiar și pielea de armă de 150.000 USD a acelei persoane. A trimis piața de skin CS direct la Crazytown.

Recordul depășește numărul anterior cu peste 200.000 de jucători.

Motivul?

Ei bine, teoria populară spune că acest lucru se datorează faptului că accesul la Counter-Strike 2 beta este destinat doar persoanelor care joacă mult Counter-Strike. Asta sau este doar o mulțime de foști jucători care devin nostalgici în legătură cu Counter-Strike și vor să-l experimenteze la apogeu înainte de a fi lansat CS2.

Counter-Strike: Global Offensive a fost în creștere de la lansare, rar scăzând de-a lungul unui singur an în afara unui nadir prelungit în 2018. Cu toate acestea, chiar și acel punct scăzut, încă a înregistrat peste 400.000 de jucători zilnic. La sfârșitul anului 2018 a fost lansată versiunea gratuită a CS:GO, iar media de la an la an s-a stabilizat la aproximativ un milion de jucători de atunci.

Reacția la Counter-Strike 2 a fost cam ceea ce te-ai aștepta de la o actualizare impresionantă, cu aspect interesant, la un shooter de bază atât pentru jucătorii ocazionali, cât și pentru jucătorii de sport: aproape universal pozitiv.

Oh, și pentru cei dintre voi care sunteți îngrijorați că CS2 va fura toți jucătorii CS:GO, nu uitați că oamenii încă mai joacă CS 1.6, până la urmă.