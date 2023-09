Conferința bogaților te învață să faci avere în 2023, cu 15.000 de dolari biletul. Ce se întâmpla la ”Davos în deșert”, la Riad

Future Investment Initiative (Inițiativa pentru Investiții în Viitor) este o conferință anuală de afaceri ce are loc în Orientu Mijlociu luna viitoare. Evenimentul a mai fost supranumit și ”Davos în deșert”, datorită numelor grele din domeniul bancar și al investițiilor care vor fi prezente la eveniment.

Conform datelor obținute de The Wall Street Journal pe marginea subiectului, un bilet la FII costă 15.000 de dolari, iar având în vedere că evenimentul a ajuns la a șaptea ediție, este clar că vorbim de un succes răsunător. Pe lângă biletul generos, cei prezenți trebuie să-și asigure transportul până în Riad, capitala Arabiei Saudite, între 24 și 26 octombrie.

Ce se întâmplă la conferința de la Riad, ”Davos în deșert”

Sute de vorbitori sunt programați să susțină prezentări menite să ajute delegații să dezvolte “noi strategii pentru a înțelege cele mai mari provocări și oportunități ale noii ere”, potrivit descrierii oficiale pentru Future Investment Initiative. Aproximativ 5000 de persoane plătitoare de 15.000 de dolari pe bilet sunt confirmate.

Cei mai mulți dintre cei prezenți caută soluții de îmbogățire și, mai ales, relații noi pentru a obține ”un strop” din petrol din Orientul Mijlociu. Interesul fabulos pentru eveniment nu este însă doar o consecință a sfaturilor primite de la unii dintre cei mai bogați oameni din lume, ci și a faptului că Arabia Saudită devine o putere globală din ce în ce mai relevantă, independent de numeroasele cazuri de încălcare a drepturilor omului foarte bine documentate.

Future Investment Initiative este cea mai mare conferință de investiții și afaceri din Orientul Mijlociu și, nu de puține ori, a fost comparată cu Davos – stațiunea de schi elvețiană care găzduiește Forumul Economic Mondial în fiecare ianuarie, conform Economedia.ro. Printre participanții de anul trecut s-au numărat lideri de top de la giganți precum Goldman Sachs, Blackstone, Bridgewater Associates și BlackRock, dar și personalități precum Sam Bankman-Fried și Jared Kushner de la FTX, potrivit NPR. În privința oportunităților de investiții consemnate în 2022, în mod oficial, în cadrul conferinței, au fost semnate peste 28 de acorduri de investiții în valoare de peste 9 miliarde de dolari, potrivit Consiliului de afaceri SUA-Saudit.

Tema din acest an, The New Compass (Noua busolă), semnalează noțiunea saudiților despre o nouă ordine globală în care “modelele economice vechi de secole încep să se destrame, în timp ce noi sisteme și cadre încep să prindă contur”, potrivit ghidului evenimentului.