Computerul alimentat de celulele creierului uman devine realitate. Ce este inteligența organoidă și cum depășește inteligența artificială

Computerele alimentate de celulele creierului uman pot suna a science-fiction, dar o echipă de cercetători din Statele Unite consideră că astfel de mașini, care fac parte dintr-un nou domeniu numit „inteligență organoidă”, ar putea modela viitorul – și acum au un plan pentru a ajunge acolo.

Organoizii sunt țesuturi cultivate în laborator care seamănă cu organele. Aceste structuri tridimensionale, derivate de obicei din celule stem, sunt folosite în laboratoare de aproape două decenii, unde oamenii de știință au putut evita testele dăunătoare pe oameni sau animale experimentând pe înlocuitori de rinichi, plămâni și alte organe.

„Inteligență într-o farfurie”

Organoizii cerebrali nu seamănă de fapt cu versiuni minuscule ale creierului uman, dar culturile de celule de mărimea unui punct de pix conțin neuroni care sunt capabili de funcții asemănătoare creierului, formând o multitudine de conexiuni.

Oamenii de știință numesc fenomenul „inteligență într-o farfurie”.

Dr. Thomas Hartung, profesor de sănătate și inginerie a mediului la Școala de Sănătate Publică Johns Hopkins Bloomberg și la Școala de Inginerie Whiting din Baltimore, a început să cultive organoizi cerebrali prin modificarea unor mostre de piele umană în 2012.

El și colegii săi au în vedere combinarea puterii organoizilor cerebrali într-un tip de hardware biologic mai eficient din punct de vedere energetic decât supercomputerele. Aceste „biocalculatoare” ar folosi rețele de organoizi cerebrali pentru a revoluționa potențial testele farmaceutice pentru boli precum Alzheimer, pentru a oferi informații despre creierul uman și pentru a schimba viitorul calculatoarelor.

Cercetările care descriu planul pentru inteligența organoidală prezentat de Hartung și colegii săi au fost publicate marți în revista Frontiers in Science.

„Calculul și inteligența artificială au condus revoluția tehnologică, dar au atins un plafon”, a declarat Hartung, autorul principal al studiului, într-o declarație.

„Biocomputingul reprezintă un efort enorm de compactare a puterii de calcul și de creștere a eficienței acesteia pentru a depăși limitele noastre tehnologice actuale”.

În timp ce inteligența artificială este inspirată de procesele de gândire umană, tehnologia nu poate reproduce pe deplin toate capacitățile creierului uman. Acest decalaj este motivul pentru care oamenii pot folosi un CAPTCHA (Completely Automated Public Turing Test To Tell Computers and Humans Apart), bazat pe imagini sau text, ca măsură de securitate online pentru a dovedi că nu sunt roboți.

Cum ar putea funcționa un biocomputer

Pionierii celulelor stem John B. Gurdon și Shinya Yamanaka au primit premiul Nobel în 2012 pentru dezvoltarea unei tehnici care a permis generarea de celule din țesuturi complet dezvoltate, precum pielea. Cercetarea revoluționară a permis oamenilor de știință precum Hartung să dezvolte organoizi cerebrali care au fost folosiți pentru a imita creierele vii și pentru a testa și identifica medicamentele care pot prezenta riscuri pentru sănătatea creierului.

Hartung și-a amintit că a fost întrebat de alți cercetători dacă organoizii cerebrali ar putea gândi sau atinge conștiința. Întrebarea l-a stimulat să ia în considerare posibilitatea de a alimenta organoizii cu informații despre mediul lor și despre cum să interacționeze cu acesta.

„Acest lucru deschide calea cercetării asupra modului în care funcționează creierul uman”, a declarat Hartung, care este, de asemenea, codirector al Centrului pentru alternative la testarea pe animale din Europa.