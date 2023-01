Compania de combustibili fosili care știa despre dezastrul climatic înaintea tuturor: cum a ascuns ExxonMobil adevărul, ce spun cercetătorii

ExxonMobil, una dintre cele mai mari companii de combustibili fosili din lume, avea o idee clară despre modul în care arderea petrolului va avea un impact devastator asupra mediului Pământului, încă din anii 1970, potrivit unui nou studiu.

De fapt, predicțiile lor par să fi fost mai precise decât cele ale oamenilor de știință de la NASA, din anii 1980.

Se pare că ExxonMobil a știut despre schimbările climatice, iar acest lucru a fost dezvăluit în The Road Not Taken by Inside Climate News, care a investigat modul în care gigantul avea deja o mulțime de informații despre încălzirea globală și despre schimbările climatice la sfârșitul anilor 1970 și începutul anilor 1980.

#ExxonKnew, rezumatul protestului care vine prea târziu

Informațiile s-au materializat sub forma unui hashtag de forma „#ExxonKnew”.

În acest ultim studiu, oamenii de știință de la Universitatea Havard au efectuat o evaluare sistematică a previziunilor climatice legate de industria combustibililor fosili.

Ei au descoperit că oamenii de știință de la ExxonMobil au reușit să prevadă impactul combustibililor fosili asupra climei planetei cu „precizie șocantă”, potrivit lui Geoffrey Supran, autor principal și fost cercetător în Istoria Științei, de la Harvard.

„Am descoperit că nu numai că previziunile lor erau extrem de precise, dar erau, de asemenea, deseori mai concludente decât previziunile făcute de oameni de știință independenți din mediul academic și din guvern, în același timp”, s-a subliniat.

În ciuda faptului că se știa de risc, se sugerează, de asemenea, că ExxonMobil a „tras pe turta sa”, folosind retorica și cuvinte ca „incertitudine”, „doar o teorie”, „dovezi neconcludente” sau „prejudecăți”.

„Acum avem dovezi absolut incontestabile că Exxon a prezis cu exactitate încălzirea globală cu ani înainte ca aceasta să se întâmple și să atace public știința climatică și oamenii de știință”, au mai spus cei care au întreprins acest studiu.

ExxonMobil, desigur, neagă informațiile. Într-o declarație lansată în 2021, compania a descris mișcarea ExxonKnew drept o „campanie orchestrată care urmărește să delegitimizeze ExxonMobil prin denaturarea poziției noastre privind schimbările climatice și cercetările aferente”.