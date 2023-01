Codul Rutier 2023 – ți se ridică mașina pe loc în România: noua lovitură pentru șoferii români

Codul Rutier a suferit mai multe modificări semnificative în 2022, dar nici 2023 nu va fi prea blând cu șoferii români. Un nou set de schimbări legislative pare să fie foarte aproape de a face ravagii pe drumurile publice de la noi.

Un nou proiect de lege depus în Parlament prevede ridicarea mașinilor din trafic, pe lângă sancționarea șoferilor, în cazul în care au decis să circule după momentul în care le-a expirat talonul. Practic, vorbim de un nou proiect menit să schimbe Codul Rutier din România, dar înainte să-și facă efectele simțite în trafic, trebuie să fie promulgat de președintele Klaus Iohannis și să ajungă să fie publicat în Monitorul Oficial.

Se schimbă Codul Rutier din România, din nou

În contextul în care foarte mulți șoferi iresponsabili circulă pe străzile din România, inițiatorul proiectului detaliat mai sus, deputatul Cristian Ichim, a explicat că sancțiunile mai aspre reprezintă singurul mijloc prin care să educe oamenii din trafic. Nu de alta, dar sunt pe primul loc din Europa la decese din accidente rutiere, iar aceste statistici trebuie remediate într-o formă sau alta.

„Există un număr foarte mare de conducători auto care nu sunt conştienţi de faptul că au în mână o armă, în condiţiile în care depăşesc viteza legală admisă, iar când discutăm o viteză de peste 100 de km/h, putem vorbi despre o armă.

Iniţiativa este depusă la Senat, îşi va urma parcursul legislativ şi când va ajunge la Camera Deputaţilor şi va avea votul final, eu sper că în discuţii cu colegii parlamentari vom găsi formula cea mai adecvată pentru modificarea finală.

Am avut discuţii cu colegii parlamentari şi vă spun ceea ce am susţinut de la începutul mandatului: viaţa are prioritate şi nu trebuie să ţină cont de un partid sau altul”, a explicat Cristian Ichim pentru Antena 3, membru al partidului USR PLUS.