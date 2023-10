Cities: Skylines II, aproape de lansare: când apare noul joc, de ce ai nevoie ca să-l joci

Versiunea pentru PC urmează să fie disponibilă începând cu 24 octombrie, dar Colossal Order și-a ridicat specificațiile.

Un joc colosal

Se pare că Cities: Skylines II va fi cu adevărat colosal. Lansarea pentru consola Cities: Skylines II a fost amânată până în primăvara anului 2024, iar specificațiile minime și recomandate pentru PC ale jocului sunt acum puțin mai solicitante. Versiunea pentru PC a jocului va ateriza în continuare pe 24 octombrie 2023, așa cum era planificat inițial.

Oricine a precomandat jocul pe PlayStation 5 sau Xbox Series X/S ar trebui să primească automat o rambursare prin acele platforme. Dezvoltatorul Colossal Order închide pentru moment precomenzile versiunii pentru consolă. Cities: Skylines II vine încă pe PC Game Pass pe 24 octombrie și va fi lansat pe Xbox Game Pass în primăvara viitoare, odată cu lansarea pentru consolă.

Specificații tehnice

Noile specificații minime și recomandate pentru PC nu sunt extrem de diferite de cifrele originale, dar există două modificări notabile. Specificațiile recomandate necesită acum un procesor AMD Ryzen 7 5800X, mai degrabă decât un Ryzen 5 5800X. Specificațiile minime încep cu o placă grafică NVIDIA GeForce GTX 970 (sau echivalentul AMD), un upgrade de la GTX 780 original.

Colossal Order a explicat că întârzierea consolei și actualizarea PC-ului provin din aceeași cauză principală: acest joc este mai mare și necesită mai multă optimizare decât au crezut inițial. Iată cum a explicat studioul ajustarea la specificațiile PC-ului jocului:

„Cities: Skylines II este un titlu de ultimă generație și, prin urmare, are anumite cerințe hardware. Specificațiile recomandate au fost stabilite când jocul era încă în dezvoltare. După ce am făcut teste ample cu hardware diferit, am luat decizia de a actualiza specificațiile minime/recomandate pentru o experiență de jucător mai bună.”

Un an dificil

A fost un an dificil pentru jocurile pe PC în general. Diversitatea introdusă pe piața PC-urilor a fost întotdeauna o provocare pentru dezvoltatori, dar hardware-ul consolei din a noua generație depășește acum multe setări obișnuite pentru PC, ceea ce duce la jocuri ambițioase cu o mulțime de erori pe PC. Cu știrile de astăzi Cities: Skylines II, se pare că Colossal Order încearcă să se izoleze de acest fenomen.

Dezvoltatorii au avut, de asemenea, o perioadă dificilă oferind paritate între Xbox Series X – cea mai puternică consolă din punct de vedere tehnic din această generație – și Series S, opțiunea mai ieftină și mai puțin puternică a Microsoft. Microsoft cere ca toate jocurile să se lanseze cu aceleași caracteristici pe ambele console, iar acest lucru a dus la o serie de întârzieri, funcții renunțate și cel puțin o exclusivitate accidentală a consolei PS5. Microsoft a permis recent creatorului Baldur’s Gate 3, Larian Studios, să încalce aceste reguli, dar cerința rămâne în vigoare în general.

