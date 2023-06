Ultimele actualizări pentru Cities: Skylines, înainte să ”expire”: ce trebuie să știe fanii strategiei clasice

Colossal Order a adunat o grămadă de creatori ai comunității pentru pachetele sale finale de conținut.

Cities: Skylines își parcurge lista de lucruri înainte de lansarea din acest an a Cities: Skylines 2. Înainte de a ieși complet din scenă, primul joc încheie opt ani de actualizări cu o serie de DLC tematic „World Tour”, plus puțină muzică nouă, clădiri noi și o ultimă „mini-expansiune” „.

Va începe pe 22 martie, când vor fi lansate pachetele Africa în miniatură, centre comerciale și locuri sportive. Acestea au fost create de fapt de către modderii comunității și ai ghicit vor adăuga o mulțime de clădiri și active noi tematice în jurul centrelor comerciale, locurilor sportive și culturii și arhitecturii africane.

O tonă de conținut

Aceste pachete de conținut vor fi însoțite de câteva posturi de radio noi, care vor fi lansate ca DLC în aceeași zi. JADIA (Just Another Day In Africa) Radio adaugă 16 piese de la rapperul african Wan Shey, 80’s Movie Tunes va adăuga, ei bine, o grămadă de piese inspirate din filmele anilor ’80, iar Pop-Punk Radio va astupa în sfârșit gaura Green Day în formă în gama muzicală a jocului.

Toate acestea vor fi urmate în mai de un pachet de conținut cu tematică feroviară japoneză, un pachet Brooklyn și Queens și un DLC „Industrial Evolution” care adaugă „un nou set de clădiri cultivabile care acoperă diferite ere ale stilurilor de clădiri industriale”. Acestea vor fi însoțite de niște pop-banngers din anii ’90 și de un pachet de melodii pentru pian, pentru că de ce nu?

Probabil cea mai interesantă parte a foii de parcurs DLC finale a lui Cities: Skylines este teaser-ul pentru o „mini expansiune” tematică de vacanță de la sfârșitul trailerului, dar detaliile despre aceasta sunt încă frustrant de vagi. Se pare că va fi programul de completare final al Cities: Skylines înainte de a dispărea definitiv.