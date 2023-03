Ciolacu a anunțat candidatul PSD la Primăria Capitalei. Cine sunt miniștrii „performanți” care rămân în guvern și după rotativă

Gabriela Firea este candidatul social-democrat la Primăria Capitalei, a anunțat, luni seară, președintele PSD, Marcel Ciolacu. Potrivit acestuia, „administraţia nu e la îndemâna oricui”. Demnitarul a oferit detalii importante și despre rotativa guvernamentală.

„Gabriela Firea este c andidatul PSD la Primăria Generală a Capitalei . Vreţi să ieşim după emisiune prin Bucureşti să vedem ce a făcut Nicuşor Dan din Bucureşti? E vreun dezvoltator în Bucureşti care nu îşi face cruce să scape odată de el? E cineva care să îl laude pe Nicuşor Dan? A făcut ceva Nicuşor în Bucureşti? Nu ai apă caldă, nu ai apă rece, nu ştiu cu ce mafie se bate”, a spus Marcel Ciolacu la România TV.

Liderul PSD a mai afirmat că „administraţia nu e la îndemâna oricui”: „Domnul Nicuşor Dan poate să fie un om inteligent şi am înţeles că e un om foarte inteligent. Administraţia nu e la îndemâna oricui, nu e o meserie uşoară, trebuie să te pricepi. Eu înţeleg cu oamenii noi din politică, am văzut ce a făcut şi ăla de la Braşov cu Curtea de Conturi, l-am văzut şi pe ăla de la Timişoara. Îmi pare rău, în acest moment nu au făcut faţă aceşti oameni la simple funcţii în administraţie”.

În toamnă (7 septembrie 2022), Gabi Firea a precizat că nu îşi doreşte să candideze la alegerile prezidenţiale, ci la Primăria Capitalei, dar înţelege că sunt anumite jocuri care se fac, pentru că întotdeauna trebuie să fie conflicte.

De asemenea, președintele PSD a dezvăluit că rotativa guvernamentală va avea loc într-un interval convenit cu premierul Nicolae Ciucă, respingând ipoteza ca președintele României, Klaus Iohannis, ar putea să refuze nominalizarea sa ca premier.

„Sunt convins că și domnul președinte Iohannis este la curent cu acordul nostru de coaliție, și am pretenția că știe și cum mă cheamă – chiar și de pe vremea când eram cel care voia să vândă Ardealul (sugestie legată de vechile acuzații ale președintelui Iohannis la adresa PSD). (…) Nu cred că dl Iohannis va nominaliza pe altcineva. Pentru el, pentru noi și pentru România, importantă este stabilitatea și cred că, într-un an și jumătate, am dovedit că putem avea stabilitate. Suntem în fata unei coaliții care a adus o stabilitate, trebuie sa respectăm un acord politic”, a punctat Ciolacu.