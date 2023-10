Cine este rapper-ul mascat care susține că este o „vedetă din Premier League”. Interviul care a declanșat isteria – VIDEO

De mai bine de nouă luni, fanii fotbalului din Marea Britanie încearcă să afle cine este Dide, o vedetă rap care apare doar cu masca pe față și care susține că este un jucător important din Premier League. Misteriorul personaj a acordat primul interviu în care se pare că a făcut o gafă oferind câteva indicii importante privind identitatea lui.

Un rapper mascat face ravagii în lumea muzicală din Marea Britanie unde se bucură de un succes nebun. S-a lansat la începutul anului și este foarte apreciat, melodiile lui adunând milioane de vizualizări pe YouTube și Spotify. Doar că nimeni nu știe cine este!

Rapper-ul își spune Dide și poartă haine largi, mănuși și o mască neagră în formă de trandafir și la un moment dat a spus că este „o vedetă din Premier League”. Cei drept și în versurile lui vorbește despre fotbal și susține că „vede șapte cifre” pe contractul lui, dar și că joacă într-o echipă care „rămâne învingătoare”, potrivit The Sun.

Sigur că pe internet s-au construit adevărate echipe de investigatori care s-au angajat să-l găsească pe fotbalistul care are atât de mult talent la muzică și care se ascunde în spatele măștii. Aceștia au oferit deja șapte nume pentru cel care își spune Dide, folosindu-se de unele detalii, de accentul londonez, forțat uneori, dar și de faptul că are 1,78 înălțime: Eddie Nketiah, Bukayo Saka, Reiss Nelson, Noni Madueke, Alex Iwobi, Michail Antonio, Wilfried Zaha și Sheyi Ojo.

Primul interviu acordat de fotbalist a adâncit și mai mult misterul, deși se pare că a făcut și o gafă care a oferit un indiciu. Dide a declarat pentru Sky News că stadionul Etihad al lui Manchester City are cele mai bune vestiare din Premier League, în timp ce terenul Kenilworth Road al lui Luton Town le are pe cele mai proaste. Doar că până acum doar patru echipe au jucat pe stadionul Luton, echipă nou promovată în Premier League: West Ham, Burnley, Wolves și Tottenham. Și cum interviul de la Sky News a fost transmis în direct cu o jumătate de oră înaintea partidei West Ham – Aston Villa a căzut una dintre posibilități: Antonio. Sunt șanse mici și să fie Sheyi Ojo, un fotbalist care s-ar fi potrivit „portretului robot”, dar care acum este în Belgia și a avut programat un meci cu o zi înaintea interviului.

Sky News meets the mystery rapper who claims to play in the Premier League.

Dide’s music has had millions of streams on Spotify and YouTube, and there’s lots of speculation about who it could be – this is his first interview on camera ⬇️https://t.co/oKheMEZSG8 pic.twitter.com/qIW6Eokdy3

— Sky News (@SkyNews) October 28, 2023