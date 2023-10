Cine este cel mai popular James Bond. Nu este cel care ai crede, dar îl știi și din Sfântul VIDEO

Roger Moore s-a născut în data de 14 octombrie 1927, în Stockwell, Londra, și a fost singurul copil al polițistului George Alfred Moore și al lui Lillian Moore, care era casnică.

A urmat școala Battersea, dar în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, familia a fost evacuată la Holsworthy, în Devon, iar el a fost înscris ulterior la Colegiul Launceston din Cornwall.

Cum s-a îndrăgostit Roger Moore de actorie

Roger s-a angajat la un studio de animație, dar a fost concediat după ce a comis o greșeală, amestecând foile de celuloid pe care se realizau desenele animate.

După câteva luni, tatăl său a investigat un jaf care avusese loc în casa regizorului Brian Desmond Hurst, iar datorită intervenției acestuia, în 1945, Roger a primit un post ca figurant în filmul Cezar și Cleopatra.

Pe platourile de filmare, el i-a impresionat pe actorii care jucau în peliculă prin seriozitatea sa, iar Hurst a decis să îi sponsorizeze taxele pentru a se înrola la Academia Regală de Artă Dramatică.

La vârsta de 18 ani, la scurt timp după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, a fost recrutat în armată, devenind sublocotenent în Corpul de Serviciu al Armatei Regale. S-a întâmplat la data de 21 septembrie 1946.

În cartea sa Last Man Standing: Povestiri din Lumea Filmului, Roger Moore a menționat că prima sa apariție la televizor a avut loc pe 27 martie 1949 în filmul Guvernanta, regizat de Patrick Hamilton, în care a interpretat un rol minor, alături de Clive Morton și Betty Ann Davies.

La începutul anilor 1950, Roger Moore a lucrat ca model, apărând în reclame pentru tricotaje și pastă de dinți. Ulterior, s-a stabilit în Statele Unite, începând să colaboreze cu studiourile de televiziune.

În 1953, a avut parte de o apariție într-o adaptare a piesei lui Iulius Cezar și a jucat în filmul TV The Clay of Kings. Un an mai târziu, actorul a semnat un contract pe șapte ani cu MGM și a obținut un rol micuț în filmul The Last Time I Saw Paris, alături de Elizabeth Taylor.

Cu toate acestea, după insuccesul filmului Diane, din 1956, a fost eliberat de contract și a devenit actor independent pentru o perioadă. Primul său succes notabil a fost în rolul lui Sir Wilfred din Ivanhoe, o adaptare a romanului lui Sir Walter Scott. În 1959, a obținut rolul principal în filmul The Miracle produs de Warner Bros, iar în același an a apărut în The Angry Young Man.

În 1962, a început filmările pentru seria Sfântul, în care a interpretat rolul lui Simon Templar, continuând această producție timp de șapte ani, până în 1969, ceea ce l-a transformat într-o celebritate internațională, inclusiv la noi în țară.

Cum a ajuns să se transforme în James Bond

În 1973, Roger Moore a primit rolul primului său James Bond în filmul Live and Let Die, fiind apreciat pentru că a adus o interpretare mai aproape de conceptul original creat de Ian Fleming, decât personajul interpretat de Sean Connery.

Filosofia întregii serii Bond a fost revizuită în timpul interpretării lui Roger Moore, deoarece scenariile au fost adaptate pentru a se potrivi personalității sale. Cu toate acestea, după șapte filme din franciză, Moore a decis să se retragă din industria cinematografică și a lipsit de pe ecran până în 1990.

În 2015, Roger Moore a fost inclus în lista celor mai bine îmbrăcați 50 de bărbați britanici, iar în același an a înregistrat lectura poveștii Prințesa și bobul de mazăre, de Hans Christian Andersen, pentru aplicația de basme Giving Tales, dezvoltată în colaborare cu UNICEF.

A colaborat alături de alte celebrități britanice de renume, printre care se numără Michael Caine, Ewan McGregor, Joan Collins, Stephen Fry, Joanna Lumley, David Walliams, Charlotte Rampling, Paul McKenna și Michael Ball.

Datorită admirației sale pentru prietena sa apropiată, Audrey Hepburn, care l-a impresionat prin angajamentul ei în organizațiile umanitare, Roger Moore a devenit ambasador al Bunăvoinței în august 1991. Sir Roger Moore a decedat în anul 2017, la vârsta de 89 de ani.

