Cine este Catinca Maria Nistor, șefa ICR Londra concediată pentru că falsa pe „maneaua” Kardoula

Șefa Institutului Cultural Român din Londra, Catinca Maria Nistor, se află într-un scandal uriaș, după ce a performat în spectacolul găzduit de ICR cu ocazia zilei de 1 Martie, iar programul a inclus și o manea. Programul a fost organizat special pentru românii din diaspora, avându-l invitat pe violoncelistul Andrei Cavassi.

Șefa ICR Londra, show cu „manele” de 1 Martie

Pe parcursul evenimentului artistic, invitații au fost surprinși de două momente: o manea cântată la violoncel și un cântec din folclorul românesc, interpretat chiar de către șefa ICR Londra, Catinca Maria Nistor.

„Piesa era cumva trecută în program, dar nu era trecut și că va cânta directorul ICR Londra”, a relatat Cristian Stîncanu, reprezentant ONG români din UK.

Cea de-a doua fază controversată i-a revenit violoncelistului Andrei Cavassi, care, pe lângă lucrări clasice semnate de Bach și melodiile compuse de Gheorghe Zamfir, a cântat și o manea celebră: „De ce mă minți”, lansată de Liviu Guță în urmă cu peste două decenii.

Piesa Kardoula a făcut vâlvă

Însă Sorin Ciociu, jurnalist la Radio Punct – Radioul Românilor din Marea Britanie, susține că în concertul prezentat de Institutul Cultural Român din Londra pentru 1 martie nu s-a cântat maneaua „De ce mă minți”, a lui Liviu Guță, ci originalul ei, „Ah Kardoula Mou”, o piesă grecească din perioada interbelică.

„Violoncelistul Andrei Cavassi, in recitalul său in fata unei săli arhi-pline, a trecut ușor de la Bach la Beatles la Coldplay si Aerosmith, de la Camille Saint-Saens si Rafael Ferro la Eric Clapton, Iron Maiden, Luiz Bonfa. Din repertoriul artistului, fac parte și câteva piese grecești, vibrante și arhi-cunoscute. Din nefericire aceste piese tradiționale grecești au fost preluate și de câțiva maneliști de la noi, în urmă cu câțiva ani. Publicul neinstruit din punct de vedere muzical, ar fi putut interpreta, foarte eronat, că artistul ar fi cântat „manele”, și asta ar fi fost vina doamnei Catinca Nistor. Piesa care a creat vâlvă, se numește „Ah Kardoula Mou” o piesa din perioada interbelica, și este interpretată la mai toate concertele susținute de Andrei, atât la Teatrul Colon din Buenos Aires, cât și la Berliner Philarmonie din Berlin, la Blue Note in Tokyo si Pirelli Milano, toate fiind sold-out. Nicidecum nu era vorba de maneaua „de ce mă minți”. Pentru a contribui la informarea dumneavoastră, folclorul românesc preia multe piese ale altor popoare, sârbi, maghiari, rusi….”, a explicat el.

Detalii despre Catinca Maria Nistor

În trecut, Catinca Nistor ar fi cerut și ar fi obținut aprobare să ocupe la Londra o locuință a cărei chirie lunară, plătită de statul român, atinge 6500 de lire sterline! Atât ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, cât și directorul ICR, Liviu Jicman, au susținut că nu știu despre această situație, întrucât chiria este plătită de Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Potrivit CV-ului său, Catinca Maria Nistor s-a născut la 25.10.1988 și este licențiată în Drept. De asemenea, a absolvit London School of Economics and Political Science și are master la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică.