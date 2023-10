Cine este atacantul pe care Gigi Becali îl cumpără cu 600.000 de euro. I se spune „Calendarul”, iar patronul FCSB susține că are „viteza luminii” – VIDEO & FOTO

Gigi Becali își dorește foarte tare un atacant pentru că s-a săturat de Andrea Compagno și vrea să-l vândă. Patronul FCSB s-a decis deja și o să plătească 600.000 de euro pe Efmamjjasond Gonzalez, un jucător care a fost împrumutat la formația Kaizer Chiefs din Africa de Sud, de unde a fost adus Siyabonga Ngezana, de bolivienii de la Real Santa Cruz. Fotbalistul are o poreclă stranie și i se spune „Calendarul”.

Gigi Becali este convins că a investit cu cap cei 600.000 de euro pe care i-a plătit pe Siyabonga Ngezana sud-africanilor de la Kaizer Chiefs și mai vrea să aducă un jucător de la această echipă. Este vorba de un atacant din Columbia pe care bolivienii de la Real Santa Cruz l-au împrumutat la Kaizer Chiefs, iar prețul lui este 600.000 de euro.

Patronul FCSB a spus de mai multe ori că vrea să mai aducă un atacant, în condițiile în care nu este foarte mulțumit de Andrea Compagno. Italianul l-a costat 1,5 milioane de euro, dar nu a marcat decât de două ori în ultimele zece partide. Andrea Compagno nu este om de bază la FCSB, iar sezonul acesta a rămas pe teren până la fluierul de final doar în trei partide.

Nu e român, este de culoare. E de culoare și este și creștin. Nu vreau să-ți spun eu, dar nu e atacant, o să vedeți, da? Are o viteză, e ca viteza luminii. Acum nu vă mai dau semnalmente, după se prinde cineva”, a declarat Gigi Becali.

Citește și: Gigi Becali l-a luat că este ortodox, dar el se crede în „Matrix

Numele jucătorului care va ajunge în iarnă la FCSB va crea dificultăți de pronunție patronului, dar și fanilor. Efmamjjasond Gonzalez are 24 de ani și are o poreclă bizară și i se spune „Calendarul” pentru că prenumele lui conține inițialele lunilor anului: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre.

Efmamjjasond González can score freekicks 😊😊… that’s all I care about ✌🏾#Khosified pic.twitter.com/apFGPoRYCm

— Smiling Assassin 🥷🏽 (@LwandleMkh_) August 7, 2023