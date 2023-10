Gigi Becali, atac furibund la Edi Iordănescu: ”De ce să minți în halul ăsta? A vrut să se răzbune”

România a câștigat meciul cu Andorra din preliminariile pentru Euro 2024, dar Edi Iordănescu a fost atacat dur atât de Mihai Stoica, managerul FCSB-lui, cât și de Gigi Becali. Patronul roș-albaștrilor a luar foc din cauza situației lui Darius Olaru de la națională.

Mihai Stoica l-a atacat pe Edi Iordănescu pentru că l-a lăsat în tribună pe Darius Olaru la duelul cu Andorra, câștigat de România cu scorul de 4-0. Acesta nu a crezut explicația selecționerului care a explicat că mijlocașul a călcat strâmb la antrenament și că nu a vrut să riște cu el. ”Sunt foarte deranjat. Nu îmi place să mă ia de prost”, a tunat MM Stoica.

După Mihai Stoica, a venit rândul lui Gigi Becali să-l atace pe Edi Iordănescu. Patronul FCSB a fost deranjat că selecționerul a declarat că Darius Olaru a acuzat probleme medicale și nu a fost nici măcar pe banca de rezerve.

”Să mă uit la România cu Andorra? Altceva nu aveam de făcut? Nu mă mai interesează. Pă dacă zic minciuni de Olaru. De ce să minți în halul ăsta? Doctorul echipei naționale l-a anunțat pe doctorul nostru că antrenorii au hotărât asta. Olaru nu avea nimic.

Edi Iordănescu a vrut să se răzbune, să arate cât este el de important. Joc cu Andorra, nu am nicio treabă, îți arăt eu că îți trimit jucătorii. Trimite-l și pe Coman! Poate din cauza mea are ceva cu FCSB, că am zis eu. În grupa asta, dacă noi aveam un antrenor, noi eram calificați. Nu vezi ce grupă? Poate face Dumnezeu dreptate și îl lasă acasă, ca să nu mai auzim de el, ca antrenor”, a declarat Gigi Becali.