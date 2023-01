Cine a fost sărac în 2022 va fi și mai sărac anul acesta: nu vom trăi mai bine, din contră

Problemele economice apărute anul trecut nu vor fi pur și simplu șterse cu buretele și aruncate la coșul de gunoi al istoriei, în 2023. Analiștii economici anticipează că anul acesta situația materială a multor români se va înrăutăți.

La nivel oficial, cetățenii sunt informați că anul acesta vor primi o serie de ajutoare bănești menite să compenseze scumpirile din ultimele luni. De exemplu, va continua acordarea de vouchere sociale din două în două luni, pentru persoanele cu venituri reduse.

De asemenea, pensionarii cu venituri sub pragul de 3.000 de lei vor fi sprijiniți cu ajutoare bănești de la stat, se vor acorda bani pentru plata facturilor la energie, pensiile din sistemul public sunt majorate deja de la 1 ianuarie cu 12,5%, iar punctul de pensie a fost și el crescut.

De altfel, se anticipează o diminuare a ratei inflației, ca răspuns la deciziile aspre pe care Banca Națională le-a luat în privința politicii monetare. Scumpirea dobânzii de referință ar urma să se reflecte în 2023 într-o micșorare a ratei inflației, deși nu va scădea sub pragul psihologic de 10%.

Chiar dacă veștile de mai sus sunt aparent bune, în realitate analiștii economici nu cred că ele sunt de natură să ne aducă mari schimbări asupra nivelului nostru de trai. Dacă ai dus-o greu anul trecut, dacă de-abia ți-au ajuns banii pentru mâncare, facturi și alte cheltuieli de bază, e puțin probabil ca anul acesta să resimți o abundență.

Va fi un an al iluziilor, după cum foarte frumos afirmă expertul Adrian Negrescu.

„2023 va fi un an al iluziilor, un an în care ni se va spune că trăim mai bine decât în 2022 (o inflație mai mică, pachete de măsuri sociale, plafonarea prețurilor la energie etc.)

însă în realitate vom trăi mai prost și mai scump.

Taxele au crescut, inflația va continua să își arate efectele, iar salariile și pensiile vor fi, în termeni reali, mai mici decât în 2022.

Pentru mare parte din populație, viața va fi și mai grea”, a punctat analistul pentru WOWbiz.ro.