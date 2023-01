Celebrul actor de la Hollywood care a descoperit că este un descendent direct al lui Pocahontas: cum a aflat

Actorul de la Hollywood Edward Norton a auzit povești despre cum familia lui era legată de Pocahontas, dar a presupus că este doar „legenda familiei”.

Edward Norton a descoperit că este înrudit direct cu Pocahontas, femeia nativă americană a cărei viață și înfruntarea tragică cu colonialismul european au inspirat multe povești.

Strămoșul surprinzător al lui Norton a fost dezvăluit în timpul recentei sale apariții la emisiunea PBS Finding Your Roots, în care celebritățile învață despre istoriile lor ancestrale. El a spus că i s-a zis în copilărie că este un descendent direct al lui Pocahontas, dar a presupus întotdeauna că este o „legendă a familiei”.

Se pare că aceste zvonuri erau adevărate. Istoricul și gazda Henry Louis Gates Jr a confirmat că Pocahontas a fost cea de-a 12-a străbunică a actorului de la Hollywood, urmărind documentele despre strămoșii săi, chiar până la certificatul de căsătorie din 1614 dintre Pocahontas și John Rolfe.

Through a direct paper trail leading to Pocahontas and John Rolfes’ 1614 marriage certificate, @EdwardNorton learns that his family lore appears to be true. His 12th great-grandmother is Pocohantas!

