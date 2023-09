Cele mai SF borduri de mașini: De la Lamboghini la Mercedes

Nimeni nu știe cum va arăta viitorul, dar designerii de mașini încearcă adesea să prevadă asta.

Încă de la crearea primului concept de mașină designerii au folosit această platformă pentru a dezvolta idei despre modul în care stilurile auto vor fi modelate în următorii ani. Acest lucru a dus la apariția unor modele extrem de imaginative la expozițiile auto, uimind publicul cu concepte și idei avansate. Adesea, aceste design-uri încorporează tehnologia considerată a fi următorul lucru important în inginerie auto, cum ar fi Ford Nucleon din 1958, care prevestește un viitor al mașinilor cu propulsie nucleară care poate parcurge 160.000 de mile înainte de realimentare. Evident, nu a intrat niciodată în producție.

Nu toate conceptele futuriste ajung în mașini de serie, dar unele o fac. În plus, în timp ce stilul poate fi foarte avangardist și progresiv, tablourile de bord sunt adesea acolo unde veți găsi cele mai potențiale străluciri ale viitorului. Interfețele care ne permit să manipulăm mașinile sunt cea mai tangibilă conexiune cu acestea, iar tehnologia cu care interacționăm evoluează constant cu hardware din ce în ce mai avansat.

În plus, tablourile de bord moderne arată deja ca ceva din viitor, iar proliferarea ecranelor tactile le face la nesfârșit versatile. Acest lucru face adesea ca tablourile de bord ale mașinilor mai vechi să fie mai interesante în anumite privințe. Având în vedere contextul timpului în care au fost create, acestea sunt cele mai futuriste pe care le-am văzut.

Lamborghini Athon

Istoria Lamborghini este deja plină de design-uri moderne și de ultimă oră. Cu toate acestea, compania are, de asemenea, o istorie lungă de lansare a mașinilor concept și a prototipurilor care prezintă potențialul designerilor săi și noile tehnologii care vin în jos. Constructorul de vagoane și casa de design Bertone este responsabil pentru multe dintre acestea, inclusiv Athon, o mașină cu cap deschis care emană designul anilor ’80 din orice unghi îndoit.

Athon a fost creat la începutul anilor ’80 ca un concept și prezintă formele geometrice clar definite pentru care designul anilor ’80 este cunoscut, combinate cu maro și auriu deschis, sinonime cu epoca mai conservatoare Regan și Thatcher. Cu toate acestea, tabloul de bord este un conglomerat de LED-uri frumoase și butoane dreptunghiulare care semnifică o schimbare de la pârghiile și comutatoarele comune la mașinile din deceniul precedent. Dar piesa de rezistență a designului futurist este includerea unui calculator digital montat pe un pod care atârnă în partea dreaptă a bordului. Indică în mod clar intenția acestei mașini de a fi folosită de comercianții de pe Wall Street și de managerii de bănci de rang înalt obsedați de cifrele strânse în timp ce conduc Lamborghini-ul lor.

Honda EV-STER

În 2011, Honda a dezvăluit un concept de mașină care arată ca un înlocuitor pentru modelul său retras S2000. Acest concept ar fi diferit de S2000 prin faptul că are o transmisie electrică și nu va fi niciodată pus în vânzare. Era un mic cu două locuri în aer liber, construit pentru a arăta cum ar putea arăta o viitoare Honda electrică. A arătat un viitor potențial care a fost extrem de atractiv, dar a prevăzut și viitorul tablourilor de bord cu un grad de acuratețe.

Interiorul acestuia este creat similar unui cockpit, iar tabloul de bord arată un pic ca comenzile unui avion cu reacție. Direcția este realizată de un set de joystick-uri paralele care funcționează într-un mod similar cu comenzile mașinii de tuns iarba cu rotire zero. Nu a intrat niciodată în producție, dar grupul de măsurători a făcut-o. Este alcătuit dintr-un ecran LCD dinamic central flancat de două ecrane mai mici cu informații auxiliare care reprezintă câteva oglinzi laterale. În videoclipuri, ecranele arată diferite setări care afișează tahometrul, vitezometrul, hărțile și multe altele. În timp ce ecranele au luat putere în lumea auto în 2011, ele nu erau încă obișnuite. Acest element de design futurist a fost o privire exactă în viitor.

Mercedes-Benz Vision EQXX

Ca concept auto modern, nu devine mult mai avansat din punct de vedere tehnologic decât Mercedes-Benz Vision EQXX. Nu numai că este plin cu echipamente de înaltă tehnologie, dar are și un stil futurist în interior și în exterior. În timp ce această mașină este sălbatică în design și are o tehnologie de ultimă oră, este un banc de testare rulant pentru ceea ce vom vedea în viitoarele vehicule electrice de la Mercedes-Benz, mai degrabă decât un exercițiu de design cu puțin practic.

Tabloul de bord din EQXX este masiv. În timp ce multe mașini încorporează acum ecrane din ce în ce mai mari în bara și peste în centrul bordului, acesta se extinde de la o ușă la alta. Pe lângă faptul că este mare, afișează grafică în culori strălucitoare și rezoluție înaltă. Informațiile pertinente de conducere, inclusiv avertismentele privind viteza și vehiculul, rămân în fața șoferului, în timp ce restul ecranului este dinamic și poate fi utilizat pentru funcții standard, cum ar fi comenzile HVAC sau pot fi modificate pentru a oferi opțiuni de divertisment pasagerilor. Integrarea mai multor funcții în ecranul de bord din ce în ce mai mare poate fi puțin futurist, dar doar marginal, deoarece acest tip de design va fi pe drumuri foarte curând.

Peugeot Quasar

Mașinile franceze sunt cunoscute de multă vreme pentru că sunt ciudate, încorporând adesea elemente mecanice într-un mod neortodox, dar multe mașini franceze sunt absolut impresionante atât pentru aspect, cât și pentru performanță. Peugeot produce mașini de atâta timp cât orice companie și are rădăcini în fabricarea de biciclete înainte de a exista automobile. Peugeot și-a concurat și mașinile de-a lungul istoriei sale, creând adesea mașini rafinate în acest scop. Conceptul Quasar din 1984, construit pentru cursele de raliuri din Grupa B, este una dintre acele mașini rafinate.

Ca un motor de curse AWD de 600 de cai putere construit cu fibră de carbon și Kevlar, Quasar este un alergător. Dar uimește și prin rafinament și frumusețe prin stilul său, care include un tablou de bord luminos și cu gândire înainte. Paul Bracq, designerul „Pagoda” Mercedes SL, a scris acest concept, încorporând culori roșii strălucitoare și iluminare LED chiar mai strălucitoare pe instrumentele și instrumentele sale. Tabloul de bord complet digital a fost calea viitorului pentru designerii anilor ’80, precum și eliminarea tuturor comutatoarelor în favoarea butoanelor dreptunghiulare, pe care Quasar-ul le posedă în pică. Mai mult, Clarion a furnizat un ecran video CRT în centrul bordului ca sfântul Graal al tuturor lucrurilor viitoare pentru o mașină în 1984. Ecranul Clarion face parte din sistemul de divertisment component și oferă, de asemenea, navigație, foarte futuristă pentru 1984. În plus, toate acestea sunt amplasate pe un chin plutitor care traversează habitaclu. Este păcat că acesta a fost doar un concept.

Citroën Karin

În timp ce producătorii francezi de mașini sunt cunoscuți pentru că produc automobile unice, Citroën domnește suprem în mașinile ciudate care ar putea veni vreodată doar din Franța. În timp ce inovatorul Citroën DS este printre cele mai ciudate mașini puse vreodată în producție, conceptul Citroën Karin din 1980 duce acest lucru la extrem.

În timp ce dimensiunile amprentei exterioare ale acestei mașini formează un dreptunghi aproape perfect, totul devine o piramidă pe măsură ce urcă, ducând forma de pană populară în anii ’70 până la concluzia sa absurdă. Forma îl obligă pe șofer să stea în centru flancat de doi pasageri, în stil McLaren F1. Comenzile șoferului sunt găzduite într-un pod care se extinde de la tabloul de bord până la șoferul situat central și includ toate comenzile și instrumentele într-un cadru circular. Ca orice viitoare mașină bună a perioadei, un ecran CRT este montat chiar în mijloc. Ecranul central afișează informații operaționale, dar are o funcție dublă. În spatele mașinii se află o lentilă de cameră mică, ceea ce înseamnă că această mașină vine cu o cameră de rezervă cu 28 de ani înainte de a deveni obligatorie în SUA. Pentru 1980, aceasta arăta la fel de aproape de o mașină care călătorește în spațiu ca orice altceva și ar fi părut ca acasă în The Empire Strikes Back, lansat în același an. Arată minunat de datat și arhaic astăzi, dar nu mai puțin de dorit.

Ford 24.7

Ford și-a prezentat conceptul 24.7 la Salonul Auto din America de Nord din 2000, introducând multe caracteristici avansate din punct de vedere tehnologic care păreau impracticabile, dacă nu chiar neplauzibile, la acea vreme. Întregul tablou de bord nu conține butoane, comutatoare, cadrane sau multe altele. Suprafața tabloului de bord în sine era un singur ecran color, cu afișaje interactive dinamice. Ar putea afișa o mulțime de informații și poate fi folosit pentru a controla comenzile climatice și radioul. Poate că cele mai futuriste concepte au fost conexiunea sa la internet wireless și utilizarea prodigioasă a comenzilor vocale. De asemenea, a avut capacitatea de a răsfoi pagini web și de a trimite un e-mail. Afișajul poate fi configurat cu fundaluri personalizate și aranjamente diferite și poate fi configurat pentru până la patru utilizatori, fiecare cu setări de conectare unice.

Toată această tehnologie poate părea puțin exagerată și stupidă la acea vreme, dar majoritatea, dacă nu toate, caracteristicile sale conectate și digitale devin acum standard pentru mașinile noi, inclusiv cu profiluri de utilizator diferite. Este posibil ca ideea de e-mail să nu fi prins, dar a prefigurat capacitatea actuală a mașinilor de a anunța mesajele text primite prin sistemul audio. 24.7 poate să nu fi fost un concept extrem de interesant, dar a prezis viitorul tablourilor de bord ale automobilelor mai bine decât orice concept anterior sau de după.

Maserati Boomerang

Ideile pe care le-au avut designerii anilor ’70 despre cum va arăta viitorul s-au îndepărtat deseori de ceea ce a devenit. Cele mai futuriste modele de mașini din anii ’70 arată adesea doar prostesc în zilele noastre. În 1971, Maserati i-a însărcinat pe Italdesign și pe designerul său principal, Giorgetto Giugiaro, să creeze un concept unic pentru viitoarele expoziții auto. O machetă a debutat la Torino în 1971, cu o mașină complet funcțională care a apărut în 1972 la Salonul auto de la Geneva. Această mașină, numită Boomerang, a scos din cutie designul Maserati într-un mod care a prezis direcția viitoare a designului mașinii, în interior și în exterior.

Mașina elegantă în formă de pană este simbolul supermașinilor de la începutul anilor ’70, cu abundența sa de ferestre nepractice și silueta joasă până la sol. În interior, șoferul este tratat și cu cel mai neobișnuit tablou de bord. Deoarece funcțiile electronice și automate erau încă la câțiva ani, singura modalitate de a realiza un design futurist al tabloului de bord a fost să creați ceva complet neortodox. Giugiaro a reușit acest lucru îngrădând totul în interiorul volanului. Astfel, roata prezenta toate instrumentele, comutatoarele și butoanele din circumferința acesteia într-un grup ciudat de funcții interioare. Aceasta a inclus și semnalizatorul și tijele ștergătoarelor care ieșeau înainte în interiorul roții. Este un aranjament bizar, dar pentru lumea anului 1972, a fost aspectul lucrurilor care vor veni, chiar dacă nu au făcut-o niciodată. Cu toate acestea, Boomerang-ul a supraviețuit până în viitor, vânzându-se ultima dată la Bonhams pentru 3,5 milioane de dolari în 2015.

Imagine by Kia

Vehiculele concept tind să ofere o privire spre viitor. Dar, având în vedere că mașinile moderne sunt deja avansate și pline de tehnologie, s-ar putea să vă întrebați cum poate continua să fie împins. În 2019, Kia ne-a oferit ceea ce seamănă un pic cu viitorul mașinilor, deși probabil o versiune mai fantezică.

Puține mașini concept astăzi sunt alimentate cu benzină, iar Imaginea de la Kia nu face excepție. Este o mașină complet electrică care încearcă să arate viitorul designului Kia. Să sperăm că convenția de denumire nu se menține, deoarece se referă deja la eșecul Chrysler TC de la Maserati. Forma și scara mașinii sunt ambele, previzibil, asemănătoare unui crossover, dar interiorul este ceva din era post-Space Age. În fața șoferului se află o serie de 21 de ecrane întinse într-un arc care merge de la un capăt la altul pe tabloul de bord. Aproape că se pare că mașina are 21 de porturi de încărcare și cineva își încarcă toate cele 21 de iPhone-uri cu ecranele conectate în mașină. Este un efect grozav, făcându-le să pară că plutesc, toate cu o imagine uniformă ucisă pe toate ecranele, dar este, de asemenea, hotărât un truc. Este un aspect cool care pare futurist, dar sperăm că nu va fi viitorul pe care îl vom experimenta cu adevărat.

Aston Martin Lagonda

Dintre mașinile futuriste care au ajuns efectiv în producție, Aston Martin Lagonda poartă coroana. Pe la mijlocul anilor ’70, Aston avea o reputație solidă pentru a construi mașini de mare turism de lux, cu putere bună și manevrabilitate excelentă. În ciuda faptului că aveau mașini prezentate în franciza James Bond, finanțele au continuat să se lupte. Crearea unei noi mașini de lux, cu un design neobișnuit, cu funcții electronice avansate, nu a fost cea mai bună idee pentru un producător de automobile de tip boutique care se luptă. L-a construit oricum.

Aston și-a lansat noul său sedan de lux cu patru uși în 1976 – o Seria I Lagonda a fost lansată în 1974, dar au fost construite doar șapte – la reacții mixte din partea publicului și a presei. Forma sa pană era polarizantă și îndrăzneață, iar alegerile îndrăznețe au continuat în interior. Tabloul de bord Seria II a primit o atingere tehnologică excesivă, cu instrumente analogice înlocuite cu afișaje digitale LED care arătau viteza și rpm ca calculatoarele portabile ale epocii. Sub grupul de indicatori era un panou plat de butoane tactile cu membrană pentru alte funcții.

Seria II în 1985 a primit tratamentul complet al ecranului CRT. Indicatoarele au fost înlocuite cu trei ecrane care afișau informații vitale în monocrom. Tehnologia a fost furnizată de Clinton Electronics în Texas și a fost proiectată inițial pentru a fi utilizată în avionul de luptă F-15 Eagle. Deoarece aceste sisteme erau prea complicate, nu erau de încredere, iar proprietarii Lagondas de astăzi trebuie să fie foarte atenți în ceea ce privește întreținerea. Lăsând deoparte complexitatea, ambele tablouri de bord au fost cu mult înaintea timpului lor.