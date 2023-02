Cele mai noi filme și seriale de la Disney+: la ce să te uiți în martie

Disney+ aduce o mulțime de noutăți, în luna martie. Așadar, vei putea viziona mult-așteptatul sezon 3 din Star Wars: The Mandalorian, în prima zi a lunii, precum și cel de-al doilea sezon al serialului de success Școala Abbott (Abbott Elementary).

În cel de-al treilea sezon din Star Wars: The Mandalorian, Mandalorianului își continuă călătoria prin galaxia Star Wars. Cândva un vânător de recompense singuratic, Din Djarin s-a reunit cu Grogu. Între timp, Noua Republică se străduiește să conducă galaxia departe de istoria sa întunecată. Mandalorianul se va intersecta cu vechi aliați și își va face noi dușmani în timp ce el și Grogu își continuă călătoria împreună.

De asemenea, poți viziona serialul de comedie proaspăt și ușor de relatat al lui Kerry Washington Condamnare la eliberare (UnPrisoned) care ajunge pe 10 martie. Între timp, pentru 8 martie, de Ziua Internațională a Femeii, Disney+ a pregătit colecția Femei în rol principal, care cuprinde drame, comedii, documentare și multe altele care aduc în prim-plan poveștile femeilor.

Filme și seriale noi pe Disney+, în luna martie

Mai mult, sezonul 19 din Anatomia lui Grey (Grey’s Anatomy) continuă, de asemenea, pe Disney+ în această lună, cu episoade noi lansate săptămânal, începând cu 8 martie.

În plus, cu ocazia celei de-a 95-a ediții a Premiilor Academiei, care va avea loc pe 13 martie, noul film Spiritele din Inisherim (The Banshees of Inisherin) ajunge pe platformă, precum și Ucigașul din Boston (Boston Strangler), în care joacă Keira Knightley, nominalizată de două ori la Oscar, și Chris Cooper, câștigător al premiului Oscar.

Studiourile Searchlight Pictures și Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), scenarist și regizor, prezintă un film excepțional, The Banshees of Inisherin, cu Colin Farrell și Brendan Gleeson în rolurile principale. Deși Pádraic (Farrell) și Colm (Gleeson), vecini într-un orășel, sunt prieteni de-o viață, aceștia ajung brusc în impas, cu consecințe alarmante pentru amândoi. Colm anunță că dorește ca Pádraic să nu-i mai vorbească, insistând că-și va tăia câte un deget de fiecare dată când doleanța îi va fi încălcată. În ciuda declarației scandaloase și unilaterale, Pádraic e hotărât să le salveze prietenia. Plasat în contextul Războiului Civil Irlandez din anii ’20, filmul ne oferă o distribuție talentată, o poveste unică și efecte vizuale splendide.

De asemenea, abonații se pot bucura de multe alte filme concurente la premiile din acest an, care sunt deja difuzate pe Disney+, printre care Roșu aprins (Turning Red), Focul Iubirii (Fire of Love), Pantera Neagra: Wakanda pentru totdeauna (Black Panther: Wakanda Forever) și Le Pupille.