Cele mai bune filme care tratează subiectul inteligenței artificiale: de la clasice la noi, aceste producții te vor pune pe gânduri

Va distruge inteligența artificială umanitatea? Asta rămâne de văzut. Deocamdată, The Guardian a făcut o listă cu cele mai bune filme care tratează subiectul inteligenței artificiale.

Iată în continuare lista celor 20 cele mai bune filme care au subiectul central AI, în opinia celor de la The Guardian.

1. The Terminator (1984)/Terminator 2: Judgment Day (1991)

Nu poți vorbi despre AI fără ca cineva să invoce Skynet, programul care a căpătat simțire și a declarat un război împotriva umanității.

2. 2001: A Space Odyssey (1968)

Un film SF clasic, regizat de inegalabilul Stanley Kubrick, pe care trebuie neapărat să îl vezi.

3. The Mitchells vs the Machines (2021)

De departe cel mai amuzant film animat realizat despre o revoltă a roboților.

4. Her (2013)

Joaquin Phoenix joacă magistral rolul unui bărbat singuratic care este sedus într-o relație cu asistentul vocal al telefonului său.

5. Ex Machina (2014)

Thrillerul psihologic al lui Alex Garland reușește să aprofundeze potențialele repercusiuni ale inteligenței artificiale.

6. Blade Runner (1982)

SF-ul semnat de Ridley Scott reușește să estompeze linia dintre oameni și omologii lor roboți.

7. Short Circuit (1986)

Subiectul AI este adesea tratat într-un ton apocaliptic în acest film SF clasic.

8. The Matrix (1999)

Nu cred că mai e nevoie să adaug ceva aici, fiind un clasic al SF-urilor. Seria Matrix a inspirat numeroase producții SF de-a lungul timpului.

9. Brian and Charles (2022)

Un inventator creează un robot cu sentimente, dintr-un cap de manechin și dintr-o mașină de spălat veche. Sună amuzant, nu?

10. AI: Artificial Intelligence (2001)

O listă cu filme despre AI trebuie să conțină un film numit AI. Steven Spielberg, lucrând din notițele lăsate de Stanley Kubrick, creează un basm în stil Pinocchio despre un băiat robot care își dorește cu disperare să fie om.

11. Tau (2018)

Tau, un film în care o femeie este ținută prizonieră de un echivalent Alexa de la Amazon (cu vocea lui Gary Oldman).

12. Wall-E (2008)

Această nouă capodopera a regelui Spielberg ne oferă o extraordinară poveste de dragoste născută între ruinele planetei Pământ.

13. Blank (2022)

O scriitoare disperată că are „blocajul scriitorului” se înscrie la un program de A.I. pentru a se vindeca. Ce urmează e foarte interesant.

14. I, Robot (2004)

Imaginează-ți o lume în care motocicletele rulează singure, roboții dirijează simfonii și fac treburile casnice. În anul 2035, roboții și înalta tehnologie fac parte din viață de zi cu zi, iar oamenii au încredere oarbă în ele. Un singur om face excepție – detectivul Del Spooner.

15. M3gan (2022)

M3GAN este o minune a inteligenței artificiale, o păpușă foarte apropiată de realitate, programată să fie cel mai bun companion al unui copil și cel mai mare aliat al unui părinte.

16. Avengers: Age of Ultron (2015)

Doritor să se retragă din activitate ca Iron Man, Tony Stark îl creează pe Ultron, un robot dotat cu o uimitoare inteligență artificială.

17. Demon Seed (1977)

Omul de știință Alex Harris, care face cercetări asupra inteligentei artificiale, lucrează la un tip special de computer. Acest computer devine din ce în ce mai puternic și, în final, ajunge să o violeze pe soția savantului, Susan Harris. În final, ea naște un copil-hibrid.

18. Moon (2009)

Sam Bell lucrează de trei ani la baza Selene pentru compania privată Lunar Industries, extrăgând Helium 3, prețiosul gaz despre care se crede că ar putea soluționa criza energetică de pe Pământ. Când în bază apare o altă versiune a lui, e clar că Sam are probleme…

19. Robot & Frank (2012)

Într-un viitor nu prea îndepărtat, un fost hoț de bijuterii primește un cadou din partea fiului său: un robot majordom programat să aibă grijă de el. Dar, foarte curând, cei doi „parteneri” își vor încerca norocul în mici jafuri.

20. Westworld (1973)

Uită de serialul recent de pe HBO. Cea mai bună versiune a Westworld este filmul original al lui Michael Crichton. Un cowboy robot prinde viață într-un parc tematic.