Cele mai ascultate melodii pe TikTok, vara aceasta. Cine a spart topurile pe rețeaua de socializare

TikTok a anunțat Melodiile Verii 2023, o inițiativă creată pentru a celebra cele mai iubite și folosite piese din întreaga lume, pe rețeaua de socializare amintită.

Hashtagul #SongOfTheSummer a atins un număr impresionant de 5 miliarde de vizualizări pe TikTok, permițând utilizatorilor să descopere cele mai bune melodii proaspăt lansate, adesea înainte să fie disponibile în altă parte.

Astfel, atât artiștii noi, cât și cei consacrați, au avut ocazia să-și extindă comunitatea de fani și să interacționeze cu aceștia.

„Este o mare onoare pentru mine să fiu în fruntea listei Melodiilor Verii pe TikTok! Nu găsesc cuvintele să exprim, nu mi-am imaginat niciodată că voi ajunge atât de departe! A fost absolut uluitor să văd atât de mulți oameni și atâtea idei creative luând viață prin intermediul piesei mele.

Nu pot să mulțumesc suficient celor care m-au susținut, ascultat, distribuit și încurajat cu privire la melodia mea! Sunteți incredibili și vă sunt extrem de recunoscătoare! Povestea mea demonstrează că TikTok poate aduce succes oricui! În prezent, platforma reprezintă o parte vitală a industriei muzicale!”, a declarat artista Mae Stephens.

„Este imposibil să previi care vor fi Melodiile Verii pe TikTok, și tocmai în asta constă frumusețea platformei. O altă vară a trecut în care am explorat, împreună cu comunitatea noastră, o varietate de genuri muzicale, sunete și artiști uimitori.

Mae Stephens este o artistă extraordinară, cu o poveste de succes ce a traversat Marea Britanie până în Asia și chiar mai departe, transformând melodia If We Ever Broke Up într-un fenomen global.

Am trăit o vară memorabilă, înconjurată de muzică minunată, atât nouă, cât și re-descoperită, din partea artiștilor precum Myke Towers, Jain sau Ariana Grande, toți experimentând un succes incredibil după interacțiunea cu comunitatea TikTok”, a spus, la rândul său, Paul Hourican, Director Global al Conținutului Muzical și Parteneriatelor de la TikTok.

Top 10 cele mai ascultate melodii de pe TikTok, în vara lui 2023

Înainte să îți prezentăm topul, trebuie menționat că Melodiilor Verii pe TikTok se bazează pe numărul de videoclipuri în care au fost utilizate în timpul verii anului 2023.